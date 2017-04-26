В США впервые предложено занести РФ в список стран, ограничивающих религиозную свободу

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Комиссия США по религиозной свободе рекомендовала включить Россию в список "стран, вызывающих особую обеспокоенность" в Вашингтоне с точки зрения соблюдения религиозных прав и свобод. Согласно ее новому годовому докладу, представленному в среду в американской столице, подобная рекомендация в отношении России вынесена впервые.

В документе указывается, что к указанной категории относятся страны, чьи правительства "совершают или допускают особо тяжкие нарушения религиозной свободы, носящие систематический, непрестанный и вопиющий характер". При этом России предъявляются еще и обвинения, поскольку она, по мнению властей США, посягает на свободы не только у себя дома, но и "на территории соседнего государства". Составители документа также упоминают о признании в России экстремистской организацией сообщества "Свидетели Иеговы".

В нынешнем году комиссия предложила Госдепартаменту сохранить в черном списке десять стран, включая Иран, Китай, КНДР, Мьянму, Саудовскую Аравию, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эритрею. К ним также предлагается добавить Вьетнам, Нигерию, Пакистан, Сирию и Центральноафриканскую Республику.

Кроме того, у вашингтонских оценщиков имеется так называемый второй уровень стран, подозреваемых ими в серьезных нарушениях прав и свобод. В новом докладе в него включены Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Египет, Индия, Индонезия, Ирак, Казахстан, Куба, Лаос, Малайзия и Турция.

Комиссия США по религиозной свободе - это "независимый двухпартийный консультативный орган правительства США", дающий "политические рекомендации президенту, госсекретарю и Конгрессу".