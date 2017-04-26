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Мэра Риги вновь оштрафовали за использование русского языка

Международная панорама
26 апреля, 21:26 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова
Нил Ушаков не считает себя виновным, поскольку закон о языке не регулирует неформальное общение
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Мэр Риги Нил Ушаков

Мэр Риги Нил Ушаков

© Александр Рюмин/ТАСС

РИГА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии вновь оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за то, что он использует в общении с населением русский язык.

Как сообщил градоначальник, на этот раз претензии у надзорного ведомства вызвало то, что он во время неформальной встречи со школьниками общался не на латышском языке.

"ЦГЯ выписал мне еще один штраф - €50. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Facebook", - написал градоначальник на своей официальной странице в этой социальной сети.

"По мнению ЦГЯ, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции в Facebook является еще и отягощающим фактом. Даже несмотря на то, что это моя личная страница", - добавил политик. Это решение ЦГЯ мэр Риги намерен оспорить в суде. "Закон о госязыке не регулирует неформальное общение, то есть и закон я не нарушал. Соответственно штраф будет оспорен в суде. Если надо - то и в Конституционном суде", - указал он.

Ушаков также подчеркнул, что его позиция остается неизменной - он продолжит общаться на русском языке. "Я же в своем поведении менять ничего не собираюсь. И когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском", - отметил он.

Языковая война с ЦГЯ

ЦГЯ уже не раз пытался наказать Ушакова за нарушение закона о госязыке. В 2015 году ведомство начало проверку в связи с выступлением градоначальника на русском языке во время праздничных мероприятий 9 мая у памятника Советским воинам-освободителям Риги, однако по ее итогам не обнаружило нарушений и не стало налагать штраф.

В прошлом году ЦГЯ оштрафовал Ушакова на €140 за то, что Рижская дума предоставляет информацию горожанам в соцсетях на иностранных языках, в том числе, на русском. Сам мэр Риги заявил, что не согласен с решением ведомства, и оспорил его в суде. Первая судебная инстанция оставила в силе решение ЦГЯ, но градоначальник заявил о намерении продолжить борьбу в вышестоящих судебных инстанциях.

В начале текущего года ведомство вновь начало проверку в отношении Ушакова. На этот раз претензии ведомства вызвало то, что он во время ежегодной акции "День теней" общался со школьниками не на латышском языке.

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