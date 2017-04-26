Мэра Риги вновь оштрафовали за использование русского языка

Шарапова заявила, что намерена провести как можно больше матчей и выигрывать каждый геймСпорт 26 апреля, 22:01
Витолиньш: матч со шведами станет хорошей проверкой для российских хоккеистовСпорт 26 апреля, 21:55
Гончаренко: победа над "Локомотивом" никак не повлияет на ЦСКА перед игрой со "Спартаком"Спорт 26 апреля, 21:53
ГП: Кипр выдал России обвиняемого в хищении имущества у дочерней компании "ЮКОС"Происшествия 26 апреля, 21:45
Семин: футболисты "Локомотива" в состоянии понять и принять поражение от ЦСКАСпорт 26 апреля, 21:45
Тарпищев: Шарапова в матче с Винчи показала, что способна вернуться в теннисную элитуСпорт 26 апреля, 21:41
Гол Мбенге принес "Тереку" победу над "Рубином" в матче чемпионата РоссииСпорт 26 апреля, 21:28
Мэра Риги вновь оштрафовали за использование русского языкаМеждународная панорама 26 апреля, 21:26
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификацииСпорт 26 апреля, 21:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии вновь оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за то, что он использует в общении с населением русский язык.
Как сообщил градоначальник, на этот раз претензии у надзорного ведомства вызвало то, что он во время неформальной встречи со школьниками общался не на латышском языке.
"ЦГЯ выписал мне еще один штраф - €50. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Facebook", - написал градоначальник на своей официальной странице в этой социальной сети.
"По мнению ЦГЯ, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции в Facebook является еще и отягощающим фактом. Даже несмотря на то, что это моя личная страница", - добавил политик. Это решение ЦГЯ мэр Риги намерен оспорить в суде. "Закон о госязыке не регулирует неформальное общение, то есть и закон я не нарушал. Соответственно штраф будет оспорен в суде. Если надо - то и в Конституционном суде", - указал он.
Ушаков также подчеркнул, что его позиция остается неизменной - он продолжит общаться на русском языке. "Я же в своем поведении менять ничего не собираюсь. И когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском", - отметил он.
ЦГЯ уже не раз пытался наказать Ушакова за нарушение закона о госязыке. В 2015 году ведомство начало проверку в связи с выступлением градоначальника на русском языке во время праздничных мероприятий 9 мая у памятника Советским воинам-освободителям Риги, однако по ее итогам не обнаружило нарушений и не стало налагать штраф.
В прошлом году ЦГЯ оштрафовал Ушакова на €140 за то, что Рижская дума предоставляет информацию горожанам в соцсетях на иностранных языках, в том числе, на русском. Сам мэр Риги заявил, что не согласен с решением ведомства, и оспорил его в суде. Первая судебная инстанция оставила в силе решение ЦГЯ, но градоначальник заявил о намерении продолжить борьбу в вышестоящих судебных инстанциях.
В начале текущего года ведомство вновь начало проверку в отношении Ушакова. На этот раз претензии ведомства вызвало то, что он во время ежегодной акции "День теней" общался со школьниками не на латышском языке.