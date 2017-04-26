В ООН призвали Турцию уважать суверенитет Ирака после авиаударов в районе Синджара

ООН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН выразил в среду обеспокоенность последствиями удара турецких ВВС по позициям вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. Комментируя этот инцидент, официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик напомнил о необходимости уважения суверенитета государств и призвал власти двух стран к диалогу.

"Мы обеспокоены этим инцидентом и выражаем наши соболезнования семьям жертв. Мы понимаем озабоченность стран - членов (ООН) вопросами безопасности, но также напоминаем им об обязательствах в рамках Устава, которые требует от них полного уважения принципов суверенитета, территориальной целостности и невмешательства (в дела государств), и мы призываем правительства Турции и Ирака провести консультации по всем вопросам, вызывающим интерес и обеспокоенность", - сказал Дюжаррик.

В ночь на 25 апреля турецкая авиация нанесла удары по объектам РПК, признанной в Турции террористической организацией, в горах Синджар (северо-запад Ирака) и горах Карачок (северо-восток Сирии). Как сообщил Генштаб ВС Турции, "в Ираке нейтрализованы 40, в Сирии - 30 членов террористической сепаратистской организации (имеется в виду РПК. - Прим. ТАСС)". В МИД РФ ранее заявили, что нанесение Турцией авиаударов по приграничным районам Ирака и Сирии вызывает самую серьезную обеспокоенность.

Тем временем координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Али аль-Заатари и региональный координатор по сирийскому кризису Кевин Кеннеди в среду выразили возмущение уничтожением медицинских учреждений на севере Сирии. По их данным, 25 апреля бомбардировке подверглась больница в деревне Кафр-Такхарим в провинции Идлиб, а 22 апреля - подземный госпиталь в районе Абдина в той же провинции. В течение месяца ООН получила сообщения о еще четырех случаях обстрелов медучреждений в Идлибе.

"Совершенно недопустимо, чтобы бомбардировкам подвергались учреждения и люди, которые пытаются спасти жизни людей", - заявил Кеннеди. В свою очередь аль-Заатари напомнил всем участникам конфликта в Сирии об их обязательствах в рамках международного гуманитарного права, которое запрещает нанесение ударов по больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры.