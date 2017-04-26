Администрация США ищет области для сотрудничества с Россией

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ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. США готовы сотрудничать с Россией в сферах общих интересов, но будут соперничать с Москвой в случае противоречий. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил представитель американской администрации.
По его словам, США "ищут области и возможности для сотрудничества" с РФ, например в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). "Но Вашингтон также будет "соперничать (с Москвой) там, где интересы (двух стран) вступают в противоречие", - добавил представитель.