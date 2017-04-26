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США могут скоро принять меры экономического характера против КНДР

Международная панорама
26 апреля, 23:23 UTC+3 ВАШИНГТОН 26, апреля. /ТАСС
Представитель американской администрации также отметил, что идет проработка военных вариантов
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© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. США могут вскоре предпринять против КНДР меры экономического характера. Об этом в среду на брифинге в Белом доме сообщил представитель американской администрации.

"В отношении КНДР скоро можно ожидать принятия экономических мер. Идет проработка военных вариантов, - отметил он. - Разработка экономических мер требует времени. Там даже шины у тягачей импортные, не свои".

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При этом на вопрос о военных мерах чиновник отвечать отказался. "Не думаю, что стану вдаваться в подробности на этот счет", - сказал он.

Сам брифинг проводился по случаю первых 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента США. Одновременно с этим у ограды Белого дома проходил немногочисленный антивоенный митинг - несколько десятков человек скандировали: "Да миру! Нет войне!".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года - более 20 ракетных пусков. 16 апреля военные страны осуществили очередную попытку ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.

Как заявил в среду глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Харри Харрис, американская сторона в настоящий момент рассматривает "все варианты действий" в отношении КНДР. По словам адмирала, у Пентагона подготовлено "множество вариантов нанесения превентивного удара" по Северной Корее.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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