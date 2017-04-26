В Конгрессе США достигли прогресса в переговорах по новому проекту бюджета

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американские законодатели достигли прогресса в переговорах по разработке проекта нового бюджета на текущий финансовый год. Об этом заявила в среду лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (от Калифорнии).

В распространенном ее пресс-службой заявлении, конгрессмен подчеркнула, что "главная проблема на этих переговорах" законодателей заключается в финансировании строительства стены на американо-мексиканской границе и во включении в проект бюджета выплат субсидий по введенной прежней администрацией демократа Барака Обамы и получившей название Obamacare системе медстрахования. "Мы достигли прогресса на обоих этих фронтах, но по ряду наших первостепенных задач необходимо добиваться большего прогресса", - отметила она. В заключение Пелоси подчеркнула, что сейчас "идет добросовестная работа над двухпартийным проектом по сохранению работы правительства". Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер подтвердил в опубликованном заявлении ее слова.

Во вторник лидеры Республиканской партии предложили проект бюджета, в котором отсутствует статья расходов на строительство стены на американо-мексиканской границе. Они пошли на этот шаг, чтобы не допустить уже на этой неделе вынужденной приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год (в стране начинается 1 октября).

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл также заявил, что надеется достичь соглашения "в ближайшие несколько дней" по проекту бюджета сроком до 30 сентября. Он подчеркнул, что слишком рано говорить о краткосрочном решении проблемы приостановки работы федерального правительства.

Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают вынужденной приостановки работы правительства США из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, однако на всякий случай все равно готовятся к такому развитию событий.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической "партии власти" не было большинства среди законодателей. Но теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Дональд Трамп был избран на пост президента Соединенных Штатов.