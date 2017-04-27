NYT: Трамп, скорее всего, подпишет указ о выходе США из HAFTA

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, подпишет исполнительный указ о выходе США из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The New York Times.

По сведениям ее источников в администрации, Трамп, таким образом, намерен выполнить одно из основных своих предвыборных обещаний. Подписание указа, как отмечает издание, будет означать, что США, Мексике и Канаде придется изменить многие из существующих договоренностей, касающихся торговли.

Соглашение было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Ранее сам Трамп в своем обращении к Конгрессу заявил, что из-за NAFTA США потеряли больше одной четверти рабочих мест на производстве.