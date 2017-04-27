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Либерман: Израиль не позволит Ирану и "Хезболлах" концентрировать силы на Голанах

Международная панорама
27 апреля, 0:41 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Глава минбороны Израиля озабочен использованием сирийской территории в качестве перевалочной базы для переправки иранского оружия террористической организации "Хезболлах" в Ливане

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Власти Израиля не позволит Ирану и ливанскому движению "Хезболлах" концентрировать силы у северной границы Израиля на Голанских высотах. С таким заявлением выступил сегодня министр обороны Израиля Авигдор Либерман на переговорах в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сам Либерман сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы не позволим Ирану и "Хезболлах" концентрировать свои силы в приграничной зоне на Голанских высотах", - написал Либерман. "На переговорах с Шойгу я отметил, что Израиль озабочен активностью Ирана в Сирии и особенно использованием сирийской территории в качестве перевалочной базы для переправки иранского оружия террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - добавил он.

Глава оборонного ведомства еврейского государства сообщил, что провел переговоры в Москве со своим российским коллегой, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы обсудили ситуацию в Сирии и продолжение координации действий между Армией обороны Израиля и Вооруженными силами России в целях предотвращения инцидентов в воздухе в этом регионе, - сказал он. - До сегодняшнего дня между представителями израильской и российской армий состоялось 9 встреч, которые помогли избежать каких-либо шероховатостей". По словам Либермана, "механизм координации показал себя эффективным".

Либерман отметил, что прибыл в Москву во вторник вечером для участия в шестой конференции по безопасности MCIS-2017.

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Московская конференция по международной безопасности - 2017
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