Либерман: Израиль не позволит Ирану и "Хезболлах" концентрировать силы на Голанах

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Власти Израиля не позволит Ирану и ливанскому движению "Хезболлах" концентрировать силы у северной границы Израиля на Голанских высотах. С таким заявлением выступил сегодня министр обороны Израиля Авигдор Либерман на переговорах в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сам Либерман сообщил на своей странице в Facebook.
"Мы не позволим Ирану и "Хезболлах" концентрировать свои силы в приграничной зоне на Голанских высотах", - написал Либерман. "На переговорах с Шойгу я отметил, что Израиль озабочен активностью Ирана в Сирии и особенно использованием сирийской территории в качестве перевалочной базы для переправки иранского оружия террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - добавил он.
Глава оборонного ведомства еврейского государства сообщил, что провел переговоры в Москве со своим российским коллегой, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Мы обсудили ситуацию в Сирии и продолжение координации действий между Армией обороны Израиля и Вооруженными силами России в целях предотвращения инцидентов в воздухе в этом регионе, - сказал он. - До сегодняшнего дня между представителями израильской и российской армий состоялось 9 встреч, которые помогли избежать каких-либо шероховатостей". По словам Либермана, "механизм координации показал себя эффективным".
Либерман отметил, что прибыл в Москву во вторник вечером для участия в шестой конференции по безопасности MCIS-2017.