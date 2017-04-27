NYT: компания зятя Трампа брала в долг у миллиардеров из Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Семейная компания зятя президента США и его старшего советника Джареда Кушнера Kushner Companies заимствовала не менее $50 млн у одной из богатейших семей Израиля, занимающейся сделками на рынке бриллиантов. Речь идет о миллиардере Бени Штейнмеце, который находится под следствием по подозрению в даче крупных взяток членам правительства Гвинеи. Об этом сообщила в среду газета New York Times.

Издание обращает внимание на то, что в Kushner Companies не раскрывают, откуда у компании в 2012 году появилось $190 млн для скупки дорогостоящей недвижимости в наиболее престижных районах Манхэттена. Издание утверждает, что ему удалось разобраться в сложной схеме фиктивных оффшорных фирм, через которые проходили деньги, и выяснить, что $50 млн выделил 53-летний Раз Штейнмец. Его дядя Бени Штейнмец подозревается властями Израиля, США и Швейцарии в подкупе членов правительства Гвинеи в целях получения права реализовать многомиллиардный контракт в области освоения полезных ископаемых этой западноафриканской страны.

По оценке New York Times, данная история чревата конфликтом частных и государственных интересов старшего советника Дональда Трампа. Издание считает Джареда Кушнера второй по влиятельности фигурой в Белом доме после президента США. Зять главы государства в том числе курирует вопросы политики страны по урегулированию на Ближнем Востоке, и в этом плане может попасть под подозрение в тайном лоббировании интересов империи Штейнмецев, считает издание.

В конце марта китайская страховая компания Anbang Insurance Group прекратила дальнейшие переговоры о приобретении у компании Джареда Кушнера части небоскреба на Пятой авеню в Нью-Йорке. Как информировало агентство Associated Press, потенциальная сделка вызвала критику со стороны членов Конгресса и ряда экспертов, которые усмотрели в переговорах попытку косвенно сделать одолжение Белому дому в надежде на ответную услугу в области политики. Газета New York Times утверждает, что данная компания тесно связана с рядом членов Коммунистической партии Китая (КПК).

Как сообщалось ранее, дочь президента США Иванка Трамп с мужем снимают трехэтажный особняк в столице страны у компании Tracy DC Real Estate. Фирма, как сообщила ранее газета Wall Street Journal, принадлежит чилийскому миллиардеру Андронику Луксичу, который судится с американскими властями и рассчитывает добиться от администрации Трампа права разрабатывать медно- никелевое сульфидное месторождение в штате Миннесота.