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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США продолжат оказывать давление на КНДР путем ужесточения экономических санкций, а также с помощью диалога со своими союзниками и партнерами в регионе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, главы Пентагона Джеймса Мэттиса и директора национальной разведки Дэниела Коутса.
"Подход президента направлен на оказание давления на Северную Корею с целью прекращения программ разработки ядерного оружия, баллистических ракет, а также распространения (оружия массового уничтожения и средств его доставки) путем ужесточения экономических санкций и проведения дипломатических мер совместно с нашими союзниками и партнерами в регионе", - отмечается в документе.
Тиллерсон, Мэттис и Коутс подчеркнули, что предпринятые ранее международным сообществом и США "усилия не смогли остановить незаконные программы разработки Северной Кореей вооружений и ее ядерные и ракетные испытания".
"С каждой провокацией Северная Корея ставит под угрозу стабильность в Северо-Восточной Азии и представляет растущую угрозу для наших союзников и США, - считают они. - Стремление Северной Кореи к получению ядерного оружия является актуальной угрозой национальной безопасности и приоритетом внешней политики (США)".
Авторы заявления напомнили о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился провести "тщательную оценку" политики страны в отношении КНДР. Они также рассказали, что вместе с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом провели брифинг для законодателей США по действиям северокорейских властей.
В частности, сенатор Крис Ван Холлен (демократ, от штата Мэриленд) рассказал журналистам после брифинга в Белом доме, что "не узнал ничего нового". Его однопартиец-сенатор Кристофер Кунс назвал встречу "отрезвляющей" и подчеркнул, что ВС США "готовы к действиям".
В заявлении отмечается, что администрация США призывает международное сообщество "к усилению давления на КНДР с целью убедить режим" снизить напряженность на полуострове и "вернуться на путь диалога".
"Мы будем сохранять тесное взаимодействие и сотрудничество с нашими союзниками, особенно с Республикой Корея и Японией, - заключили авторы заявления. - Соединенные Штаты стремятся к стабильности и мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы по-прежнему открыты для переговоров по достижению этой цели. Тем не менее мы по-прежнему готовы защищать себя и своих союзников".
Пхеньян 16 апреля провел попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося 15 апреля в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена.
В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.