Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон подверг критике политическую программу Ле Пен на митинге в Аррасе

Международная панорама
27 апреля, 0:54 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

По словам лидера предвыборной гонки, политическая программа Марин Ле Пен ведет к войне и национализму

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© EPA/YOAN VALAT

ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон считает, что политическая программа его соперника во втором туре президентских выборов во Франции - лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - "ведет в пропасть" и призвал избирателей отдать 7 мая свой голос "за лучшее будущее". Об этом он заявил, выступая вечером в среду в Аррасе на северо-востоке Франции.

Телеканал BFM TV, транслировавший митинг, отметил, что эта встреча с избирателями стала "настоящей атакой" на политические взгляды Ле Пен. "Через 11 дней вы должны сделать выбор. И этот выбор нужно сделать без всяких колебаний, понимая, что политика, которую предлагает Ле Пен, ведет в пропасть", - сказал он.

"Что означает выход из Европы? Это война, это национализм. "Национальный фронт" - не партия патриотов", - заявил он. Макрон заверил, что "продолжит эту борьбу до конца".

Митинг в Аррасе планировалось провести еще до первого тура выборов, однако в связи с нападением террориста на полицейских в центре Парижа, эта встреча с избирателями была отменена. Ле Пен тогда тоже приняла решение не проводить в те дни предвыборные митинги.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место в первом туре выборов, набрав 24,01% голосов, Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%.

На третьем месте оказался кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, итоговый результат которого составил 20,01%. Сразу следом расположился лидер леворадикального объединения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за которого проголосовали 19,58% избирателей.

Второй тур выборов состоится 7 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
18
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
Гроб с останками предположительно русского генерала найден в Турции
3
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
4
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
5
Мэрия Киева для переименования улицы Жукова выбрала вариант националистов из "Азова"
6
"Почта России" считает необоснованными обвинения Россвязи
7
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
Темы дня
Загрузка...
Реклама