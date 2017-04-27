Макрон подверг критике политическую программу Ле Пен на митинге в Аррасе

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ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон считает, что политическая программа его соперника во втором туре президентских выборов во Франции - лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - "ведет в пропасть" и призвал избирателей отдать 7 мая свой голос "за лучшее будущее". Об этом он заявил, выступая вечером в среду в Аррасе на северо-востоке Франции.
Телеканал BFM TV, транслировавший митинг, отметил, что эта встреча с избирателями стала "настоящей атакой" на политические взгляды Ле Пен. "Через 11 дней вы должны сделать выбор. И этот выбор нужно сделать без всяких колебаний, понимая, что политика, которую предлагает Ле Пен, ведет в пропасть", - сказал он.
"Что означает выход из Европы? Это война, это национализм. "Национальный фронт" - не партия патриотов", - заявил он. Макрон заверил, что "продолжит эту борьбу до конца".
Митинг в Аррасе планировалось провести еще до первого тура выборов, однако в связи с нападением террориста на полицейских в центре Парижа, эта встреча с избирателями была отменена. Ле Пен тогда тоже приняла решение не проводить в те дни предвыборные митинги.
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место в первом туре выборов, набрав 24,01% голосов, Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%.
На третьем месте оказался кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, итоговый результат которого составил 20,01%. Сразу следом расположился лидер леворадикального объединения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за которого проголосовали 19,58% избирателей.
Второй тур выборов состоится 7 мая.