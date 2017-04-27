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В Каракасе погиб участник антиправительственной манифестации

Международная панорама
27 апреля, 1:28 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Молодому человеку попала в голову газовая граната

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МЕХИКО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Один человек погиб в среду в ходе уличной акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщил глава муниципалитета Чакао Рамон Мучачо в Twiiter.

По его данным, молодому человеку попала в голову газовая граната. Он был экстренно госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. Губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, один из лидеров венесуэльской оппозиции, возложил ответственность за случившееся на президента страны Николаса Мадуро.

С начала апреля в южноамериканской стране проходят антиправительственные манифестации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. За это время, согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", власти задержали порядка 1,3 тыс. человек. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля пострадали более 220 манифестантов.

В минувший вторник Генеральная прокуратура сообщила, что, по состоянию на 25 апреля, жертвами насилия в ходе массовых акций сторонников и противников Мадуро стали 26 человек.

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Темы
Политический кризис в Венесуэле
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Венесуэла
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