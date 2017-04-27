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Анкара после решения возобновить мониторинг Турции отменила встречи с наблюдателем ПАСЕ

Международная панорама
27 апреля, 1:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Депутат Бундестага Бернд Фабрициус выразил свое сожаление и призвал турецкие власти пересмотреть данное решение

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Турецкие власти отменили все встречи с депутатом Бундестага Берндом Фабрициусом, который по поручению комиссии по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) должен был оценить ситуацию с соблюдением верховенства права в Турции. Об этом сам парламентарий сообщил в среду.

"После того как вчера (25 апреля) ПАСЕ подавляющим большинством решила возобновить мониторинг ситуации в Турции, власти республики отменили все встречи со мной, запланированные на 3-5 мая в рамках моего визита. Фактически они наложили запрет на саму миссию", - написал он на своей странице в Facebook.

Фабрициус уточнил, что поездка планировалась еще с ноября прошлого года, были запланированы встречи с председателем Конституционного суда, с членами парламента и главами парламентских комитетов, с министром юстиции Турции Бекиром Боздагом.

"Я сожалею об этом шаге и обращаюсь к турецким властям с призывом пересмотреть его. Сейчас важно не допустить разрыва связей и начать конструктивный диалог", - подчеркнул Фабрициус.

Во вторник депутаты ПАСЕ проголосовали за возобновление процедуры мониторинга ситуации в Турции, которая является членом Совета Европы (СЕ) с 1949 года. Цель мониторинга - убедиться, что все страны СЕ находятся в общих правовых и политических рамках, определяемых в соответствии со стандартами Совета Европы, принципами правового государства, парламентской демократии и защиты прав человека.

В ПАСЕ обеспокоены ситуацией с правами человека в Турции, в частности преследованием журналистов и продлением режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле 2016 года.

В ответ президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не приемлет это решение, и назвал его "совершенно политизированным". Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также отметил, что решение ПАСЕ неприемлемо и будет иметь неприятные последствия.

В середине текущего месяца в Турции состоялся референдум по поправкам в конституцию. На нем победили сторонники перехода на президентскую форму правления. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получает право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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