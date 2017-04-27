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Fox: число довольных работой Трампа американцев снизилось за 100 дней на 3 пункта

Международная панорама
27 апреля, 2:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Авторы опроса признают, что президенту США далеко до рейтингов поддержки его предшественников Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего

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НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Число американцев, удовлетворенных работой Дональда Трампа на посту президента США, снизилось за 100 дней его президентства на 3 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала Fox News и опубликованного в среду.

Согласно итогам социологического исследования, 45% респондентов заявили, что в целом довольны, как Трамп справляется с президентскими обязанностями. 48% опрошенных придерживается обратной точки зрения, 7% затруднились ответить на поставленный вопрос. В ходе аналогичного опроса, проведенного в январе, действия Трампа поддерживали 48% опрошенных, не поддерживали 47%.

Авторы социологического исследования признают, что 45-у главе государства далеко до рейтингов поддержки его предшественников Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего. У них эти показатели после первых 100 дней президентства достигали 62% и 63% соответственно.

До избрания президентом Трамп неоднократно обещал "осушить бюрократическое болото" в Вашингтоне. Сейчас 43% респондентов считают, что он достиг прогресса в выполнении этого обещания. 50% придерживаются обратной точки зрения. В целом 46% участников опроса полагают, что Трамп держит слово и постепенно реализует предвыборную программу. С такой постановкой вопроса не согласны 44%.

Опрос, в котором приняли участие 1009 человек, проводился 23-25 апреля. Погрешность составляет 3 процентных пункта.

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