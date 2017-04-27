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WP: экс-помощники Трампа посетят слушания по России в Палате представителей

Международная панорама
27 апреля, 2:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

В частности в слушаниях примет участие бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, экс-помощники главы государства Картер Пейдж и Роджер Стоун, а также бывший помощник американского лидера по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн согласились посетить слушания в Палате представителей Конгресса США по поводу предполагаемых попыток России оказать влияние на ход американских президентских выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года. Об этом сообщила в среду газета Washington Post.

По ее данным, демократы и республиканцы в специальном комитете по разведке Палаты представителей смогли согласовать список тех, кого они пригласят на слушания. В список из нескольких десятков человек включены сотрудники администрации Барака Обамы, соратники Трампа по избирательной кампании и члены его переходной команды. Манафорт, Пейдж, Стоун и Флинн уже дали согласие выступить перед законодателями.

Члены комитеты смогли также преодолеть разногласия, которые могли привести к остановке их работы. Как отмечает издание, одной из причин этого стал самоотвод председателя комитета Дэвина Нуньеса (республиканец, от штата Калифорния) от дальнейших разбирательств по России. На замену ему пришел республиканец Майкл Конуэй, который получил полную поддержку со стороны демократов.

Однако, продолжает издание, комитет столкнулся с трудностями. Дата следующих слушаний пока не запланирована, так как в Сенате Конгресса проводится параллельное разбирательство по этой же теме. Сенатский комитет уже пригласил на слушания 8 мая экс-директора национальной разведки Джеймса Клэппера и бывшую и. о. министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс, которых также хотели бы видеть и в Палате представителей. В данный момент члены обеих палат стараются решить эту проблему.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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