Спикер парламента Бразилии запретил депутатам выступать с трибуны в неподобающей одежде

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Председатель нижней палаты парламента Бразилии Родригу Майя запретил депутатам выступать с трибуны в неподобающей одежде. Соответствующее заявление он сделал в среду в ходе заседания законодательного органа.

"Если вы будете выступать на пленарном заседании, вы должны быть одеты в соответствии с традициями этой палаты", - сказал Майя. Данное заявление было сделано после того, как депутат от оппозиционной Коммунистической партии Ассис Мелу, готовясь к выступлению с критикой реформы трудового законодательства, надел костюм бразильского рабочего - белый халат, перчатки и сапоги, чтобы выразить солидарность с трудящимися. Спикер отказался предоставить ему слово. Другие противники инициативы попытались прервать заседание, выкрикивая антиправительственные лозунги и разворачивая плакаты с требованием голосовать против документа.

Нижняя палата парламента Бразилии в среду приступила к обсуждению реформы трудового законодательства, предложенной президентом страны Мишелом Темером. Документ, в частности, предлагает отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв с часа до получаса (при условии, что рабочий день также будет завершен на полчаса раньше), а также выплачивать тринадцатую зарплату, которая в соответствии с бразильским законодательством является обязательной, частями, а не единовременно.

Данные инициативы вызвали полемику в бразильском обществе. Противники законопроекта считают, что он нарушает права трудящихся. В знак протеста профсоюзы объявили о проведении 28 апреля всеобщей забастовки, об участии в которой уже сообщили банковские работники, а также водители автобусов и железнодорожного транспорта Бразилии. Некоторые авиакомпании и сотрудники аэропортов также не будут работать в этот день.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице- президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита. Одной из важнейших инициатив Темера на посту президента стала пенсионная реформа, проект которой сейчас обсуждается в парламенте, а также реформа трудового законодательства.