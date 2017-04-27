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Белый дом: Трамп взвешивает риски любого своего шага или бездействия

Международная панорама
27 апреля, 4:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Там также отметили, что подход президента США к принятию решения о ракетном ударе по Сирии "очень прагматичен и основан на консультациях президента с его советниками"

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп при принятии решений в области национальной безопасности тщательно взвешивает риски своих действий и обдумывает все возможные последствия бездействия. Он не просто следует Стратегии национальной безопасности США, а доверяет помощникам и советуется с ними, заявил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме представитель администрации США, просивший не называть в печати его имя и должность.

Ведущий брифинга описал подход Трампа: "Президент, естественно, взвешивает риски любого предполагаемого шага, но он также взвешивает опасность бездействия".

В качестве примера представитель администрации привел ракетный удар США по Сирии, нанесенный, по его словам, в ответ на "массовое убийство людей химическим оружием". По его словам, Трамп "не рассматривает некое событие изолированно, а пытается использовать это событие и американский ответ на него для продвижения к целям, связанным с безопасностью и процветанием американского народа".

Он также добавил, что подход президента к принятию решения "очень прагматичен и основан на консультациях президента с его советниками, с командой по национальной безопасности, к которой он относится с большим доверием".

В субботу заканчиваются первый 100 дней пребывания у власти администрации Трампа, брифинг был приурочен к этой дате.

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