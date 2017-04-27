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Борис Джонсон считает, что лидер лейбористов представляет угрозу для нацбезопасности

Международная панорама
27 апреля, 4:56 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

В числе вызовов, с которыми сталкивается Великобритания, министр иностранных дел, в частности, упомянул Россию, которая якобы "грубо вмешивается" во внутренние дела европейских стран

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ЛОНДОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин представляет угрозу для национальной безопасности Соединенного Королевства. Такое мнение он выразил в среду в своей авторской колонке в газете The Sun.

В числе вызовов, с которыми сталкивается Великобритания, он упомянул Россию, которая якобы "грубо вмешивается" во внутренние дела европейских стран, власти КНДР, "решившие заполучить ядерное оружие, которое однажды может быть использовано против этой страны (Великобритании - прим. ТАСС)", и участие Лондона в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

По утверждению главы МИД, ни к одной из этих проблем лидер лейбористов так и не высказал своего отношения.

"Где был Корбин при обсуждении любой из этих проблем? Похоже, что он не обладает способностью постичь необходимость того, чтобы эта страна была сильной в этом мире", - сказал Джонсон.

Претензии главы британского МИД коснулись и инертности лидера лейбористов в вопросах, касающихся Brexit. "Подход Корбина был бы рецептом для паралича и неопределенности", - считает Джонсон. По его мнению, будь Корбин премьером, Соединенное Королевство было бы обречено на полную неудачу на переговорах с Брюсселем по вопросу о выходе из ЕС.

По мнению Джонсона, в сложившейся ситуации для Великобритании жизненно необходимо, чтобы страна находилась под сильным и решительным руководством Терезы Мэй.

В Великобритании 8 июня пройдут досрочные всеобщие выборы, победу на которых большинство экспертов прочит правящей Консервативной партии. По мере приближения ко дню голосования и связи с тем, что избирательная кампания уже набрала обороты, британские политики активнее начинают прибегать к разыгрыванию российской карты.

Так, на прошлой неделе министр обороны Великобритании Майкл Фэллон выступил с утверждением о том, что Москва была бы рада победе Лейбористской партии во главе с Корбином из-за пацифистской позиции последнего.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Корбин, Джереми
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