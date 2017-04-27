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Трамп не собирается заполнять все вакансии, оставшиеся в администрации США

Международная панорама
27 апреля, 5:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Конгресс США до сих пор не утвердил министр труда страны, а также многих заместители глав министерств и ведомств

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп не собирается заполнять все вакансии, оставшиеся в его администрации, и считает, что федеральное правительство может существовать и без ряда сотрудников. Об этом глава государства рассказал в интервью газете The Washington Examiner.

"Нам не нужно столько людей, приходящих на работу, - отметил он. - Говоря о назначении людей (на свободные места - прим. ТАСС), в Вашингтоне существует столько рабочих мест, мы не нуждаемся в таком количестве рабочих мест. Все эти люди не нужны вам".

В администрации США в данный момент остались вакансии. Так, до сих пор Конгрессом не утвержден министр труда страны, а также многие заместители глав министерств и ведомств.

Трамп рассказал, что не собирается заполнять вакансии в своей администрации, приводя в пример реорганизацию, начатую госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Госдепартаменте. Шеф американской дипломатии отказался от постов ряда своих заместителей и помощников - такой метод президент хочет распространить и на остальные ведомства.

"Я смотрю на штат, я смотрю на число людей. Многие жалуются, что определенные должности остаются свободными, но во многих случаях нет необходимости в этих позициях, которые остаются незанятыми", - пояснил американский лидер.

"Хороший пример - это Рекс и его Госдеп. У него так много людей, и он любит делать что-то сам, и он любит сам проводить встречи, ему необязательно то большое число людей, о которых вы говорите", - подчеркнул Трамп, который после своей инаугурации наложил запрет на процедуру найма новых сотрудников в федеральное правительство, но через некоторое время снял его.

Он подчеркнул, что сделал это "в нужное время". "Мы не хотим заполнять все вакансии, мы не будем заполнять все вакансии, - указал глава государства. - Нам не нужно так много таких людей".

Демократы мешают утверждать кандидатов

Он раскритиковал демократов, которые мешают Конгрессу США, по его мнению, одобрить выдвинутые им кандидатуры на посты в федеральном правительстве.

"Еще это происходит из-за крепкой преграды для прихода людей. Это очень, очень грустно наблюдать. Можно подумать, что демократы помогут, потому что они хотят этого, безупречно двигаться дальше, но вы видели, сколько времени понадобилось, чтобы заполнить различные посты в кабинете", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

"Это рекорд. Да, у них есть одна способность, и это - способность препятствовать, и они используют ее по максимуму, независимо от того, идет ли речь о судье Верховного суда, или же о члене кабинета, или о людях, которые должны заполнить (свободные - прим. ТАСС) места", - заключил Трамп.

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