Мощный взрыв прогремел в районе Международного аэропорта Дамаска

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в окрестностях Международного аэропорта Дамаска. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным агентства, на территории воздушной гавани вспыхнул пожар. Причина взрыва пока не известна. Дальнейшей информации не приводится.