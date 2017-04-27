Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мощный взрыв прогремел в районе Международного аэропорта Дамаска

Международная панорама
27 апреля, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

По данным агентства Reuters, на территории воздушной гавани вспыхнул пожар, причина взрыва пока не известна

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в окрестностях Международного аэропорта Дамаска. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным агентства, на территории воздушной гавани вспыхнул пожар. Причина взрыва пока не известна. Дальнейшей информации не приводится.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
18
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
2
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Чистая победа: Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Трамп согласился пока не прекращать действие NAFTA
7
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
Темы дня
Загрузка...
Реклама