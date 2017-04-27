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В Конгресс США внесен проект резолюции о продлении финансирования госучреждений до 5 мая

Международная панорама
27 апреля, 7:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ожидается, что резолюция сначала будет рассмотрена в Палате представителей, а после одобрения там направится в Сенат

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Республиканец Родни Фрелингуйсен (от штата Нью-Джерси) внес в Конгресс США в среду вечером проект резолюции о продлении финансирования работы госучреждений на неделю - до 5 мая 2017 года. Об этом говорится в распространенном его пресс-службой заявлении.

"Эта резолюция позволит правительству работать в обычном порядке в течение следующих нескольких дней, чтобы завершить разработку (в Конгрессе - прим. ТАСС) проекта по финансированию федерального правительства на оставшуюся часть финансового года (в стране начинается 1 октября - прим. ТАСС)", - отметил конгрессмен.

Он ожидает, что "окончательный проект бюджета будет завершен в ближайшее время". Ожидается, что резолюция сначала будет рассмотрена в Палате представителей, а после одобрения там направится в Сенат.

После утверждения в верхней палате Конгресса документ будет представлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Сенатор Тэд Кокран уже призвал законодателей одобрить резолюцию.

Ранее лидеры демократического меньшинства в Палате представителей и Сенате Конгресса США - Нэнси Пелоси (от Калифорнии) и Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) - заявили, что законодатели достигли прогресса в переговорах по разработке проекта нового бюджета на текущий финансовый год.

У Конгресса США есть примерно два дня - до ночи на субботу, - чтобы принять либо резолюцию о продлении финансирования, либо окончательный проект бюджета для предотвращения вынужденной приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год.

Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают вынужденной приостановки работы правительства США из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, однако на всякий случай все равно готовятся к такому развитию событий.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей.

Но теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Дональд Трамп был избран на пост президента Соединенных Штатов.

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