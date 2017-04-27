Учебный самолет китайского производства совершил первый полет

ПЕКИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Первый полет новейшей модификации учебно-боевого истребителя FC-1/JF-17 Thunder прошел успешно. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По словам китайских специалистов, самолет относится к третьему поколению истребителей и "пользуется спросом на международном рынке". "На двухместную модель уже поступили заказы", - заявил инженер Шуай Чжаолинь.

По его словам, по техническим характеристикам самолет превосходит американский аналог F-16.