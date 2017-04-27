Reuters: удар ВВС Израиля был нанесен по складу "Хезболлах" у Дамаска

Шарапова заявила, что не держит ни на кого зла из-за своей дисквалификацииСпорт 27 апреля, 10:07
Безбородов назначен главным судьей матча чемпионата России по футболу ЦСКА - "Спартак"Спорт 27 апреля, 10:04
Сейм Латвии решил предоставить гражданство Михаилу БарышниковуКультура 27 апреля, 9:55
Две станции метро в Екатеринбурге возобновили работу после обнаружения бесхозного чемоданаНовости Урала 27 апреля, 9:54
Шарапова: победа над Винчи - маленький шаг в карьереСпорт 27 апреля, 9:48
Сечин вошел в высший наблюдательный совет Федерации бокса РоссииСпорт 27 апреля, 9:28
Глава Хакасии Виктор Зимин отправил правительство республики в отставкуПолитика 27 апреля, 9:02
Компания "Орел Нобель-Агро" увеличит производство зерна за счет расширения пашниБанк историй успеха 27 апреля, 9:02
Глава "Торо Россо" рассчитывает, что Квят останется в команде и после нынешнего сезонаСпорт 27 апреля, 8:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 27 апреля. /ТАСС/. Удар ВВС Израиля в районе международного аэропорта в Дамаске был нанесен по оружейному складу ливанской шиитской группировки "Хезболлах". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в региональной разведке, оно не указало, в спецслужбе какой именно страны ему передали данные сведения.
Ранее телеканал Al Ayam сообщил, что в результате налета в окрестностях воздушной гавани вспыхнул сильный пожар.
Со стороны сирийского командования никаких заявлений пока не последовало.
В среду министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль не позволит Ирану и ливанскому движению "Хезболлах" концентрировать силы на Голанских высотах у северной границы Израиля. Он отметил, что "Израиль озабочен активностью Ирана в Сирии, особенно использованием сирийской территории в качестве перевалочной базы для переправки иранского оружия террористической организации "Хезболлах" в Ливане".
22 февраля израильские ВВС нанесли ракетные удары по горной гряде Калямун, расположенной рядом с городом Эль-Катиф к северу от Дамаска. Они атаковали размещенный там лагерь шиитских бойцов из партии "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии. При этом израильские самолеты находились в небе над территорией соседнего Ливана.