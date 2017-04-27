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Reuters: удар ВВС Израиля был нанесен по складу "Хезболлах" у Дамаска

Международная панорама
27 апреля, 8:50 дата обновления: 27 апреля, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Речь идет об оружейном складе ливанской шиитской группировки. Со стороны сирийского командования никаких заявлений пока не последовало

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Материал из 1 страницы
© EPA/ABIR SULTAN

БЕЙРУТ, 27 апреля. /ТАСС/. Удар ВВС Израиля в районе международного аэропорта в Дамаске был нанесен по оружейному складу ливанской шиитской группировки "Хезболлах". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в региональной разведке, оно не указало, в спецслужбе какой именно страны ему передали данные сведения.

Ранее телеканал Al Ayam сообщил, что в результате налета в окрестностях воздушной гавани вспыхнул сильный пожар.

Со стороны сирийского командования никаких заявлений пока не последовало.

В среду министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль не позволит Ирану и ливанскому движению "Хезболлах" концентрировать силы на Голанских высотах у северной границы Израиля. Он отметил, что "Израиль озабочен активностью Ирана в Сирии, особенно использованием сирийской территории в качестве перевалочной базы для переправки иранского оружия террористической организации "Хезболлах" в Ливане".

22 февраля израильские ВВС нанесли ракетные удары по горной гряде Калямун, расположенной рядом с городом Эль-Катиф к северу от Дамаска. Они атаковали размещенный там лагерь шиитских бойцов из партии "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии. При этом израильские самолеты находились в небе над территорией соседнего Ливана.

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