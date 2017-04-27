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Индия осуществила запуск баллистической ракеты Agni III

Международная панорама
27 апреля, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Запуск был произведен с одного из островов штата Одиша

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Индийские военные произвели запуск баллистической ракеты средней дальности Agni III с одного из островов штата Одиша. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Дополнительная информация пока не приводится.

Баллистические ракеты серии Agni созданы в рамках комплексной программы разработки индийскими военными управляемых снарядов. Сейчас на вооружении Индии стоят четыре типа таких ракет: Agni I (с дальностью полета до 700 км), Agni II (до 2 тыс. км), Agni III и Agni IV (от 2,5 тыс. км до 3,5 тыс. км).

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