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Французский суд отклонил запрос на экстрадицию экс-премьера Косова в Сербию

Международная панорама
27 апреля, 10:19 дата обновления: 27 апреля, 11:04 UTC+3

Ранее агентство Reuters ошибочно сообщило, что суд одобрил экстрадицию Рамуша Харадиная

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Рамуш Харадинай

Рамуш Харадинай

© EPA/KOEN VAN WEEL

ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Апелляционный суд французского города Кольмар отклонил запрос Сербии на экстрадицию бывшего премьера самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в следственной палате суда.

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Ранее агентство Reuters ошибочно сообщило, что суд Кольмара одобрил экстрадицию Харадиная.

"Было принято отрицательное (для Сербии) решение, выдачи не будет, судебный надзор (с Харадиная) будет снят", - сообщила представительница суда. Вместе с тем она отметила, что у истцов еще есть время на обжалование этого заключения. "Данное решение не является окончательным. В течение пяти дней оно может быть обжаловано", - уточнили в суде.

Рамуш Харадинай был задержан во франко-швейцарском аэропорту Базель-Мюлуз 4 января. Задержание проводилось по запросу властей Сербии.

Во время войны на Балканах Харадинай был начальником штаба Армии освобождения Косова. Впоследствии он был обвинен в совершении массовых убийств косовских сербов в ходе этнических чисток. В 2005 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приступил к рассмотрению его дела. Спустя три года он был полностью оправдан по всем (37) пунктам обвинений.

В 2010 году суд вновь вернулся к рассмотрению дела Харадиная, поскольку появились сведения, что на свидетелей преступлений Харадиная и Армии освобождения Косова оказывалось давление, а многие из них были просто убиты. Впрочем, в 2012 году суд вновь вынес оправдательный приговор. Несмотря на это, власти Сербии продолжают считать Харадиная виновным в многочисленных военных преступлениях, совершенных в период 1998-1999 годов. Ранее бывшего косовского премьера уже задерживали в 2015 году в Любляне, но через несколько дней он был отпущен.

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