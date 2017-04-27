Вице-мэр Кишинева помещен под домашний арест и дает показания по делу о платных парковках

КИШИНЕВ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Задержанный по обвинению в коррупции при организации платных парковок вице-мэр столицы Молдавии Нистор Грозаву помещен под домашний арест на 30 дней. Такое решение принял суд Кишинева.

"Судьи удовлетворили ходатайство обвинения. Мы настаивали на мере пресечения в виде домашнего ареста в отношении Грозаву, который сотрудничает со следствием и дает показания, которые подтверждают организованную схему", - заявил прокурор Думитру Робу.

Адвокат вице-мэра Юрий Мэргиряну настаивает на невиновности чиновника. Он сообщил, что Грозаву болен и "у него полные карманы лекарств".

Число обвиняемых в коррупции при организации платных парковок в Кишиневе выросло до 11 человек. Кроме Грозаву, задержаны также глава управления транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Гамрецкий, бывший член муниципального совета Геннадий Иващенко и трое администраторов парковочных компаний. Среди остальных фигурантов этого дела - глава Государственного предприятия "Железная дорога Молдавии" Юрий Топалэ и крупный бизнесмен, который, как предполагают следователи, скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя.

Подозрения сотрудников правоохранительных органов вызвал контракт между мэрией Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH, которая должна была управлять платными парковками в столице. Вскоре выяснилось, что компанию учредили в сентябре 2015 года, всего за месяц до объявления тендера на проведение работ.

Уголовное дело заведено по подозрению в том, что Грозаву подписал контракт без утверждения этого документа муниципальным советом, как это полагается по закону. Ранее в Национальном антикоррупционном центре подчеркнули, что "собраны доказательства для того, чтобы предположить, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща". По молдавским законам задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.