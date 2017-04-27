СМИ: вопрос лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности будет решен после выборов

БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Европарламент (ЕП) решит вопрос о лишении лидера "Национального фронта" и одного из двух кандидатов на пост президента Франции Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности уже после завершения второго тура выборов главы государства, который пройдет 7 мая. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTL.

Вопрос о лишении неприкосновенности Марин Ле Пен будет передан в комиссию по юридическим делам ЕП в мае, затем потребуется несколько месяцев на принятие решения, отметил телеканал.

В среду председатель ЕП Антонио Таяни подтвердил, что Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности. "Соответствующий запрос (французских следователей - прим. корр.) будет направлен в компетентную комиссию Европарламента", - заявил он.

Французские судебные следователи подозревают "Нацфронт" в том, что он организовал схему выплаты зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза. Двум бывшим помощникам депутатов "Национального фронта", которые входят в состав ЕП, в рамках этого расследования уже были предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества. Следователи в марте пытались неоднократно допросить в связи с этим Ле Пен, но каждый раз та отказывалась, мотивируя свое решение наличием депутатской неприкосновенности. Кроме того, лидер "Нацфронта" говорила, что ответит на вопросы следователей только после окончания президентской избирательной кампании во Франции.

14 апреля французские следственные органы направили в Европарламент запрос о лишении депутатской неприкосновенности Ле Пен и депутата от ее партии Мари- Кристин Бутонне.

Ле Пен в президентской гонке

Первый тур выборов во Франции состоялся 23 апреля. По его итогам Ле Пен заняла второе место, уступив основателю движения "На марше" Эмманюэлю Макрону. Согласно окончательным данным МВД республики, Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен - 21,30%.

Второй тур президентских выборов запланирован на 7 мая. Согласно ежедневным опросам общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон, которого в настоящее время готовы поддержать 60% избирателей, тогда как в пользу Ле Пен высказываются 40% респондентов.