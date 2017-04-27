Меркель рассчитывает, что Совет ЕС согласует параметры для переговоров о Brexit

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БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Страны Евросоюза смогут на заседании Совета ЕС 29 апреля согласовать ключевые параметры для переговоров с Великобританией о выходе страны из содружества.
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляя в Бундестаге позицию германского правительства на переговорах.
"Среди 27 (без Великобритании - прим. ТАСС) стран есть большое понимание относительно общей линии. Мы можем исходить из того, что Совет ЕС согласует ее", - сказала она.
Меркель вновь подчеркнула, что "27 стран ЕС и европейские институты должны, в первую очередь, отстаивать свои интересы". При этом, указала канцлер, выработанный Брюсселем документ, по ее мнению, оказался сбалансированным и учитывает "как национальные интересы стран, так и наднациональную позицию самого содружества".
"Параметры переговоров станут основой мандата, который страны ЕС должны выдать в конце мая Европейской комиссии", - сказала Меркель. Она также заметила, что сами консультации с Лондоном начнутся уже после проведения в Великобритании назначенных на 8 июня парламентских выборов.
Соединенное Королевство в будущем должно будет выполнить те финансовые обязательства, которые оно взяло на себя во время членства в Европейском союзе, подчеркнула Меркель.
"Финансовые обязательства, принятые на себя Великобританией во время членства в ЕС, распространяются и на время, которое наступит после ее выхода", - сказала глава кабмина ФРГ.
По ее словам, при готовности Лондона к компромиссам будущим отношениям Соединенного Королевства с Евросоюзом ничего не помешает. "Разумеется, это должна быть комбинация из обязательств, с одной стороны, и прав, с другой", - заявила она.