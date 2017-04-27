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Столтенберг: ЕС не конкурирует с НАТО, усиливая свою оборону

Международная панорама
27 апреля, 11:27 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Генсек также отметил, что 27 апреля будут обсуждаться вопросы оказания поддержки со стороны альянса военно-морской операции Евросоюза "София" в Средиземном море

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БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Усиливая свою оборону, ЕС не конкурирует с НАТО, а дополняет усилия альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, совершая первый в истории официальный визит на Мальту. Заявление генсека транслировала пресс-служба альянса.

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"Сегодня мы продолжим работу по развитию сотрудничества, в частности, по 42 пунктам, согласованным в прошлом году, включая совместные действия по ответу на гибридные и кибернетические угрозы. Укрепление безопасности ЕС дополняет усилия НАТО, это также укрепляет Евросоюз, поскольку большинство его стран - членов также входят в Североатлантический альянс", - сообщил он.

Генсек также отметил, что 27 апреля будут обсуждаться вопросы оказания поддержки со стороны НАТО военно-морской операции ЕС "София" в Средиземном море. Изначально эта операция создавалась для контроля миграционных потоков, на практике ее участники занимаются спасением терпящих бедствие судов с мигрантами и доставкой спасенных в Европу.

Сотрудничество с Мальтой

НАТО будет тесно сотрудничать с Мальтой как со страной-партнером, полностью уважая ее суверенный статус, также сообщил Столтенберг.

"Это первый в истории визит генерального секретаря НАТО на Мальту. Альянс намерен продолжать активно работать с Мальтой, полностью уважая нейтральный статус этой страны, также, как мы работаем с другими государствами-партнерами, в частности со Швецией и Финляндией", - отметил он.

Столтенберг прибыл в Валлетту в связи с проходящей там неформальной встречей министров обороны Евросоюза. Мальта председательствует в Совете ЕС до конца июня 2017 года.

Помощь Ливии

По словам генсека альянса, ЕС и НАТО также рассмотрят возможности оказания помощи Ливии в создании институтов безопасности. 

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"Мы обсудим, как НАТО может оказать содействие в создании институтов безопасности в Ливии. Альянс действует на основании запроса со стороны Ливии, который мы получили в феврале. Мы намерены делать только то, что Ливия хочет, чтобы мы сделали. В ближайшие недели группа экспертов отправится в Ливию, чтобы изучить потребности этой страны", - подчеркнул генсек, заявления которого транслировала пресс-служба НАТО.

Ливия в 2015 году стала одним из крупнейших перевалочных пунктов для направляющихся в Европу мигрантов со всей Африки после четырех лет гражданской войны и безвластия, продолжавшихся в этой стране с 2011 года, когда после девятимесячных бомбардировок НАТО повстанцы из различных группировок смогли захватить власть и убить бывшего лидера страны - Муамара Каддафи. После этого они не смогли создать сколько-нибудь действенных государственных структур, а политические разногласии о разделе власти и ресурсов страны между религиозными группировками и племенными кланами быстро превратились в многостороннюю гражданскую войну.

В настоящий момент эта страна является главным в Северной Африке центром нелегального трафика оружия и мигрантов.

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Столтенберг, Йенс
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