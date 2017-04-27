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Генсек ШОС выступил за коллективную и согласованную борьбу с терроризмом

Международная панорама
27 апреля, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Рашид Алимов отметил, что борьба с терроризмом остается одним из приоритетов для организации

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Борьба с международным терроризмом может быть только коллективной и согласованной, заявил в четверг генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности в Москве.

"Терроризм, насильственный экстремизм, незаконный наркотрафик и контрабанда оружия тесно переплелись межу собой, приобрели трансграничный характер и глобальные масштабы взаимосвязанности. Противодействовать им можно только при выработке согласованных мер и при сложении коллективных усилий", - сказал он.

Алимов отметил, что борьба с терроризмом остается одним из приоритетов для организации. "Обеспечение региональной безопасности и стабильности, противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, борьба с незаконным оборотом наркотиков и трансграничной оргпреступностью было и остается в числе главных приоритетов ШОС", - заявил он. В частности, по его словам, эффективно действует Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС, на базе которой был создан и успешно апробирован механизм многостороннего антитеррористического взаимодействия.

Алимов подчеркнул, что сегодня угроза терроризма обрела транснациональный характер. "В этих условиях взаимодействие в рамках ШОС направлено на выявление и упреждение преступлений террористического и экстремистского характера", - добавил он.

Генсек организации отметил, что ШОС не является военным блоком, однако борьба с террористической угрозой требует развития и укрепления механизмов для искоренения террористической деятельности. Он отметил, что особую роль в этом играют совместные антитеррористические учения сил стран ШОС "Мирная миссия".

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