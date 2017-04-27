Украинские военные проводят учения вблизи границы с Крымом

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят учения с преодолением водных бригад в Николаевской и Херсонской областях вблизи Крыма. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-офицер оперативного командования "Юг" Игорь Бирюков.

"Сегодня начались плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Военные отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Юг" продвигаются из Николаевской области в Херсонскую. Запланировано, что на протяжении марша они будут четыре раза преодолевать водные преграды", - сказал он.

По словам Бирюкова, подобные маневры с преодолением водных преград проходят в Херсонской области на реке Днепр. "Стрельбы и запуск ракет во время учений не планируются", - добавил он и заверил, что проведение учений не повлияет на работу контрольных пунктов на границе с Крымом.