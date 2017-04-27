Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинские военные проводят учения вблизи границы с Крымом

Международная панорама
27 апреля, 11:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, апреля. /ТАСС

Пресс-офицер оперативного командования "Юг" сообщил, что стрельбы и запуск ракет во время учений не планируются

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/ROMAN PILIPEY, архив

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят учения с преодолением водных бригад в Николаевской и Херсонской областях вблизи Крыма. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-офицер оперативного командования "Юг" Игорь Бирюков.

"Сегодня начались плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Военные отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Юг" продвигаются из Николаевской области в Херсонскую. Запланировано, что на протяжении марша они будут четыре раза преодолевать водные преграды", - сказал он.

По словам Бирюкова, подобные маневры с преодолением водных преград проходят в Херсонской области на реке Днепр. "Стрельбы и запуск ракет во время учений не планируются", - добавил он и заверил, что проведение учений не повлияет на работу контрольных пунктов на границе с Крымом.

Смотрите также

Украина начала учения с ракетными стрельбами вблизи границы с Крымом

Украина решила провести ракетные стрельбы в воздушном пространстве РФ в районе Крыма

Украина вновь провела ракетные учения вблизи Крыма

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
18
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
2
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
3
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
4
Сейм Латвии решил предоставить гражданство Михаилу Барышникову
5
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Захарова предложила символ восстановления отношений между РФ и США
Темы дня
Загрузка...
Реклама