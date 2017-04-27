Глава МИД Белоруссии: интеграционные связи Минска и Москвы никому не удастся разорвать

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МИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия продолжат развитие союзнических отношений, несмотря на попытки третьих сил разорвать эти связи в угоду меркантильным интересам. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в статье, опубликованной в журнале "Беларуская думка" ("Белорусская мысль" - прим. ТАСС).
"И у руководства, и у народов Беларуси и России есть внутреннее убеждение, что вся эта пена в очередной раз схлынет, что никому не удастся поссорить дружественные государства в угоду меркантильным интересам, разорвать интеграционные связи, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. В первую очередь речь идет о Союзном государстве", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Макей признал, что происходящие в регионе разноплановые события и процессы - украинский кризис, взаимные санкции между Россией и ЕС - накладывают отпечаток и на белорусско-российские отношения. "В чем это проявляется? В том, что некоторые политики, ангажированные СМИ и эксперты пытаются культивировать у россиян имидж Беларуси как "нахлебника России", - сказал министр.
Также, по его словам, "естественное стремление Минска нормализовать отношения с ЕС и США, приблизиться хотя бы к тому уровню сотрудничества с Западом, который существует у Российской Федерации и других постсоветских стран, трактуется как "уход Беларуси на Запад", ненадлежащее выполнение союзных обязательств". Кроме того, заявил Макей, "зачастую искусственно создаются проблемы в сферах торгово-экономического, топливно-энергетического, приграничного и иного взаимодействия".
К числу позитивных результатов союзного строительства глава МИД Белоруссии отнес то, что "граждане вольны в свободе передвижения, выборе места жительства". Также, продолжил Макей, "за счет средств бюджета Союзного государства финансируется ряд союзных программ в различных областях: космос, информационные технологии, микроэлектроника, сельское хозяйство, преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС".