В Киеве сотни людей пикетируют здание Минсоцполитики

"Возвращение староверов": как предлагают изменить программу переселения соотечественниковВ стране 27 апреля, 11:49
Цифровые технологии сотрудничества России и Германии обсудили на сессии ПМЭФ в ГанновереНовости партнеров 27 апреля, 11:42
Колобков поздравил Шарапову с возвращением в теннисСпорт 27 апреля, 11:39
МЧС России провело учения в городах, где пройдут матчи Кубка конфедерацийСпорт 27 апреля, 11:31
РЖД в I квартале увеличили спецзакупки у малого и среднего бизнеса на 40%, до 13 млрд руб.Транспорт 27 апреля, 11:26
ВФЛА озабочена недостаточным допинг-тестированием российских легкоатлетовСпорт 27 апреля, 11:22
ВФЛА не получила ответа от IAAF на письмо по поводу отсутствия прогрессаСпорт 27 апреля, 11:02
СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Адвокат возглавит команду НидерландовСпорт 27 апреля, 10:43
Любительский лов байкальского омуля останется разрешен, но с ограничениямиВ стране 27 апреля, 10:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Члены украинских профсоюзов в Киеве проводят акцию у Министерства социальной политики, приуроченную ко Дню международной солидарности трудящихся и Всемирному дню охраны труда. Собравшиеся требуют защитить права работников, а также уволить главу министерства.
"В сегодняшней акции принимают участие около 300 человек", - сообщил корр. ТАСС один из организаторов мероприятия, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.
Участники акции держат в руках флаги профсоюзов, которые представляют, а также плакаты с надписями: "Работникам образования достойную зарплату!", "За достойную работу и благосостояние народа!" и другие. Кроме того, они предъявили целый список требований к власти.
Среди основных - отставка министра социальной политики Андрея Ревы "за антинародную и антисоциальную политику", снятие с рассмотрения в парламенте Украины проекта Трудового кодекса "за его антисоциальную сущность и несоответствие международным нормам и стандартам", погашение задолженности перед наемными работниками, которая составляет почти 2 млрд гривен (около $74 млн). Также представители профсоюзов просят не допустить ухудшения условий охраны труда на предприятиях, повысить прожиточный минимум до уровня 3,2 тыс. гривен (около $118), увеличить пенсии и отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров, продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, остановить "неэффективную" медицинскую реформу и т. д.
На данный момент акция проходит мирно, без происшествий.