В Киеве сотни людей пикетируют здание Минсоцполитики

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Члены украинских профсоюзов в Киеве проводят акцию у Министерства социальной политики, приуроченную ко Дню международной солидарности трудящихся и Всемирному дню охраны труда. Собравшиеся требуют защитить права работников, а также уволить главу министерства.

"В сегодняшней акции принимают участие около 300 человек", - сообщил корр. ТАСС один из организаторов мероприятия, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Участники акции держат в руках флаги профсоюзов, которые представляют, а также плакаты с надписями: "Работникам образования достойную зарплату!", "За достойную работу и благосостояние народа!" и другие. Кроме того, они предъявили целый список требований к власти.

Среди основных - отставка министра социальной политики Андрея Ревы "за антинародную и антисоциальную политику", снятие с рассмотрения в парламенте Украины проекта Трудового кодекса "за его антисоциальную сущность и несоответствие международным нормам и стандартам", погашение задолженности перед наемными работниками, которая составляет почти 2 млрд гривен (около $74 млн). Также представители профсоюзов просят не допустить ухудшения условий охраны труда на предприятиях, повысить прожиточный минимум до уровня 3,2 тыс. гривен (около $118), увеличить пенсии и отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров, продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, остановить "неэффективную" медицинскую реформу и т. д.

На данный момент акция проходит мирно, без происшествий.