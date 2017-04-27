Премьер Сербии созвал экстренное заседание кабмина

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БЕЛГРАД, 27 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьер Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание кабинета министров из-за отказа Франции выдать Сербии экс-премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии РТС.
Экстренное заседание правительства по вопросу отказа в экстрадиции Харадиная назначено на 11 часов по местному времени (12:00 мск), передает телеканал.
Ранее апелляционный суд французского города Кольмар отклонил запрос Сербии на экстрадицию Харадиная. 4 января французская полиция арестовала его по запросу Сербии в связи с обвинениями в военных преступлениях в ходе конфликта в Косове и Метохии в 1998-1999 годах.
Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) подозревал экс-премьера и одного из бывших командиров "Освободительной армии Косова" в пытках и жестоком обращении, нарушении законов и обычаев войны и требовал приговорить его к 20 годам тюрьмы. Однако Харадинай дважды был оправдан. Как отмечали судьи, процессы "проходили в атмосфере запугивания свидетелей".
Рамуш Харадинай занимал должность премьера самопровозглашенной республики Косово с декабря 2004 по март 2005 года. Ранее бывшего косовского премьера уже задерживали в 2015 году в Любляне, но через несколько дней он был отпущен.