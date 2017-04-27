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Служащий ВС ФРГ задержан по подозрению в подготовке теракта

Международная панорама
27 апреля, 12:13 дата обновления: 27 апреля, 12:16 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Гражданин Германии выдал себя за мигранта и подал заявку на получение статуса беженца, потом он приобрел на черном рынке пистолет и планировал совершить террористическое нападение

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БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Правоохранительные органы немецкой федеральной земли Гессен задержали во Франкфурте-на-Майне военнослужащего бундесвера (Вооруженные силы ФРГ - прим. ТАСС) по подозрению в терроризме. Данную информацию, распространенную сегодня СМИ, подтвердили в прокуратуре Франкфурта-на-Майне.

Следователи полагают, что молодой человек, имеющий немецкое гражданство, в 2015 году выдал себя за мигранта и подал заявку на получение статуса беженца в ФРГ. После того, как его запрос был удовлетворен, он приобрел на черном рынке пистолет и планировал совершить террористическое нападение. О его возможных мотивах пока не сообщается.

Кроме военнослужащего был задержан еще один человек - студент из Баварии. О нем подробных данных пока нет.

Накануне правоохранители провели обыски в 16 объектах на территории трех стран - Германии, Австрии и Франции.

Законопроект Бундестага

В конце прошлого года германский парламент принял законопроект, обязывающий военную контрразведку ФРГ (МАД) проверять всех граждан, которые поступают на службу в Бундесвер, на предмет причастности к экстремистам.

В год на службу в вооруженные силы Германии поступают до 20 тысяч новобранцев. Раньше они должны были предъявить справку о том, что не состоят на учете у правоохранительных органов, а также принять присягу. Теперь же им еще потребуется одобрение со стороны контрразведки. Для того, чтобы вести учет новобранцев, в МАД будет создан дополнительный отдел на 90 рабочих мест.

В начале ноября стало известно, что контрразведка выявила в рядах армии как минимум 20 исламистов, еще 60 человек находятся под подозрением. По данным спецслужб, радикалы целенаправленно идут в Бундесвер, чтобы пройти военную подготовку и получить навыки обращения с оружием. Кроме того, Минобороны ФРГ сообщало, что лишь в прошлом году в рядах вооруженных сил федеративной республики было зарегистрировано 56 случаев проявления правого экстремизма.

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