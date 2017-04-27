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Польские общественники разобрали памятник УПА вблизи Перемышля

Международная панорама
27 апреля, 12:25 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Союз украинцев в Польше в связи с произошедшим распространил протестное заявление

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ВАРШАВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польские активисты с согласия местных властей разобрали памятник, установленный на востоке Польши в местности Грушовице вблизи города Перемышль в честь Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Протестное заявление в связи с произошедшим распространил в четверг Союз украинцев в Польше.

По имеющейся информации, памятник был полуразрушен, а вечером в среду группа энтузиастов, получив разрешение главы гмины (малая административно-территориальная единица в республике), завершила его демонтаж.

Союз украинцев в Польше назвал произошедшее "очередной антиукраинской провокацией". "Два года назад памятник был осквернен "неизвестными". Новая акция была проведена "группой общественников" с участием главы гмины под патронатом политической партии "Рух народовы", - подчеркивается в заявлении организации.

По их мнению, эта "провокация направлена на то, чтобы осквернить памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины акции "Висла" - депортации 140 тысяч украинцев с их коренных земель в юго-восточной Польше на северо-запад". "28 апреля - 1 мая в Перемышле пройдут центральные мероприятия в память о жертвах тех трагических событий", - утверждает Союз.

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