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Протесты в Венесуэле: причины и реакция

Международная панорама
27 апреля, 19:00 UTC+3

Манифестации оппозиционеров и сторонников президента страны Николаса Мадуро не утихают уже месяц

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© REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© AP Photo/Ariana Cubillos
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© AP Photo/Fernando Llano
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© REUTERS/Marco Bello
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© AP Photo/Ariana Cubillos
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© REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© AP Photo/Ariana Cubillos
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© AP Photo/Fernando Llano
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© REUTERS/Marco Bello
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ
© AP Photo/Ariana Cubillos

Первые крупные антиправительственные протесты в Венесуэле начались еще в начале апреля. Митинги еженедельно собирают тысячи людей, симпатизирующих как оппозиции, так и президенту Николасу Мадуро, а счет пострадавших и арестованных в ходе столкновений с полицией идет на десятки. ТАСС рассказывает о том, как политический кризис влияет на международный имидж Венесуэлы, из-за чего люди вышли на улицы и почему не спешат уходить.

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Когда и почему люди вышли на улицы?

Политический кризис в Венесуэле обострился еще 9 января, когда Национальная ассамблея страны объявила президента "оставившим свой пост". Тогда Верховный суд (ВС) Венесуэлы объявил, что у парламента, большинство мест в котором досталось оппозиции в 2015 году, нет полномочий, чтобы отправить Мадуро в отставку.

Тем не менее, не имеющая юридической силы резолюция Национальной ассамблеи была крайне негативно воспринята президентом. Через два месяца после "выходки" парламента подконтрольный Мадуро Верховный суд взял на себя полномочия ассамблеи. Соответствующее решение ВС принял 29 марта.

Именно эта дата и стала отправной точкой в серии протестов по всей стране, одной из крупнейших за историю Венесуэлы. Оппозиция назвала решение суда "государственным переворотом" и даже обратилась за помощью к вооруженным силам страны.

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Как отреагировала власть?

На отказ от противоречивого решения Верховному суду понадобилось всего три дня. Уже 1 апреля, столкнувшись с недовольством внутри страны и осуждением ряда государств, суд вернул Национальной ассамблее ее полномочия.

Впрочем, эта уступка была воспринята оппозиционно настроенными венесуэльцами как сигнал к началу массовых протестов. Активная фаза антиправительственных манифестаций началась 4 апреля.

В этот день в ходе столкновений сторонников Единой социалистической партии Венесуэлы и так называемых "коллективов" (исп. colectivos – вооруженные группировки, поддерживаемые правительством) с оппозицией было ранено 42 человека и арестовано более полусотни.

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Как развивалась ситуация в дальнейшем?

Недовольные политикой Мадуро граждане и их противники начали выходить на улицы по всей стране. Уже 6 апреля первой жертвой политического кризиса стал студент, застреленный в городе Карризал на севере страны.

Правительство стало прибегать к закрытию линий общественного транспорта и метро в дни протестов, а 15 апреля Николас Мадуро объявил об открытии более двух тысяч контрольно-пропускных пунктов по всей стране в преддверие готовящегося массового выступления в столице.

Крупнейшей антиправительственной манифестацией в истории страны стала так называемая "Мать всех маршей" (исп. La madre de todas las marchas) 19 апреля. Как утверждает институт общественного мнения Meganálisis, на улицы Каракаса вышло 2,5 миллиона человек, а по всей стране протестовало более 6 миллионов. При этом на улицы вышли как сторонники, так и противники президента Мадуро.

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Сколько человек пострадало?

Данные о пострадавших и арестованных в ходе протестов сильно разнятся от источника к источнику. Так, 22 апреля неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум" заявила о задержании более 1300 человек по всей стране с начала апреля, из которых 750 было задержано за два дня, с 19 по 20 апреля.

Как утверждает оппозиционный "Блок демократического единства", 220 человек пострадало и более 10 было убито на акциях протеста и во время волны грабежей и беспорядков, прокатившейся по Каракасу.

Согласно данным Генеральной прокуратуры Венесуэлы от 25 апреля, жертвами насилия с начала месяца стало 26 человек.

А Национальный профсоюз работников печати заявил 26 апреля, что более сотни журналистов подверглось нападениям с 31 марта.

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Как отреагировало мировое сообщество?

Еще 1 апреля главы МИД стран, основавших Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), – Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай – призвали власти Венесуэлы к соблюдению принципа разделения властей.

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил 6 апреля, что в республике "нет демократии", а права человека систематически нарушаются.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил журналистам 19 апреля, что "правительство Мадуро нарушает собственную Конституцию".

Министр иностранных дел Венесуэлы Дельси Родригес заявила 26 апреля о выходе страны из ОАГ (Организации Американских Государств) после того, как было принято решение провести заседание глав МИД стран-членов организации по ситуации в Боливарианской Республике без ее согласия.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 27 апреля, что "проблемы венесуэльцев должны решать только сами венесуэльцы на основе конституции и путем диалога".

Смотрите также

Николас Мадуро и его президентский пост: что происходит в Венесуэле

Александр Мосесов

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