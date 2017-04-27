Протесты в Венесуэле: причины и реакция

Когда и почему люди вышли на улицы?

Политический кризис в Венесуэле обострился еще 9 января, когда Национальная ассамблея страны объявила президента "оставившим свой пост". Тогда Верховный суд (ВС) Венесуэлы объявил, что у парламента, большинство мест в котором досталось оппозиции в 2015 году, нет полномочий, чтобы отправить Мадуро в отставку.

Тем не менее, не имеющая юридической силы резолюция Национальной ассамблеи была крайне негативно воспринята президентом. Через два месяца после "выходки" парламента подконтрольный Мадуро Верховный суд взял на себя полномочия ассамблеи. Соответствующее решение ВС принял 29 марта.

Именно эта дата и стала отправной точкой в серии протестов по всей стране, одной из крупнейших за историю Венесуэлы. Оппозиция назвала решение суда "государственным переворотом" и даже обратилась за помощью к вооруженным силам страны.