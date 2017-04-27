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СМИ: газопровод в окрестностях Дамаска выведен из строя ударом израильских ВВС

Международная панорама
27 апреля, 12:50 дата обновления: 27 апреля, 13:18 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Министр разведки Израиля ранее заявил, что удар был нанесен по оружейному складу ливанской шиитской партии "Хезболлах"

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© Ghouta Media Center via AP

БЕЙРУТ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Газопровод, снабжающий электростанцию в окрестностях Дамаска, выведен из строя в результате удара израильских ВВС по району международного аэропорта сирийской столицы. Об этом сообщила телестанция Al Arabiya.

Ранее активисты проправительственного медиацентра "Гута" разместили в социальных сетях видеозапись взрыва трубопровода, по которому топливо поступает на ТЭЦ под Дамаском.

Представитель ВС Сирии в четверг заявил, что израильские ВВС атаковали одну из армейских позиций, расположенную к юго-западу от аэропорта, сообщает SANA. По его словам, "агрессоры выпустили ракеты", находясь в небе над "оккупированной частью сирийской территории (Голанскими высотами)". Он также отметил, что в результате последовавших взрывов нанесен материальный ущерб. Данных о потерях в рядах сирийских войск военный представитель не привел.

"Израильская агрессивная акция является отчаянной попыткой поднять моральный дух террористических формирований, которые терпят поражение под ударами наших вооруженных сил", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что действия Израиля не смогут заставить сирийскую армию "отказаться от продолжения войны против террористов до их полного разгрома".

17 марта командование ВС Сирии распространило коммюнике, в котором утверждалось, что средства ПВО сбили истребитель израильских ВВС, атаковавший одну из военных позиций на пути в город Тадмор (Пальмира) на востоке провинции Хомс. В нем сообщалось, что этот самолет рухнул на оккупированной части Голанских высот. Израиль официально опроверг эти сведения, но его министр обороны Авигдор Либерман пригрозил уничтожить систему ПВО Сирии в случае нового ее применения против ВВС еврейского государства.

27 апреля министр разведки Исраэль Кац заявил, что удар был нанесен по оружейному складу шиитской милиции "Хезболлах" под Дамаском, бойцы которой сражаются на стороне сирийской армии.

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