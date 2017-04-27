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Берлин – Москва: прагматичный визит Ангелы Меркель в Россию

Международная панорама
27 апреля, 13:10 UTC+3

Немецкая сторона настроена на достижение компромисса в преддверие первого за два года визита канцлера Меркель в Москву

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Во время последней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель в Берлине, октябрь 2016 года

Во время последней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель в Берлине, октябрь 2016 года

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Визит Ангелы Меркель в Москву 2 мая будет носить прагматичный характер, канцлер намерена отстаивать экономические интересы. Об этом сообщают источники во внешнеполитическом блоке России. "Накопилось много вопросов, экономически критичных для Берлина, и их надо решать", - говорят дипломаты.

Официально повестка визита канцлера Германии связана с предстоящим саммитом Большой Двадцатки. Он пройдет в июле в Гамбурге. И до этого госпоже Меркель, как руководителю группы G20, надо встретиться со всеми её лидерами. В пресс-релизах немецкого МИДа говорится, что в Москве глава ФРГ намерена обсудить актуальные вопросы программы саммита и двусторонние отношения. Но это лишь верхушка айсберга.

Надо сказать, в каких условиях пройдет визит. Ангела Меркель последний раз была в Москве два года назад. Она приезжала на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но демонстративно не 9 мая на парад, а на следующий день. Отношения двух стран тогда и сейчас были непростыми. С тех пор Владимир Путин и Ангела Меркель еще несколько раз встречались на нейтральной территории. Но немецкий канцлер не шла в диалоге дальше высокопарных сентенций по поводу ситуации на Украине и минских соглашений. По сути, она полностью жертвовала внутренними, в первую очередь, экономическими интересами Германии ради политической целесообразности ЕС и требований заокеанских друзей.

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И вот – весна 2017 года. Неприятность для фрау канцлер. У её главного союзника – Соединенных Штатов – меняется "голова". И новый американский президент ведет уже другую внешнеполитическую линию. В отношении Германии в том числе. Поездка Меркель в гости к Трампу дала ей четко понять, что глава Белого Дома не будет учитывать её интересы. И даже больше. Готов взыскать долги с Германии. Например, за содержание НАТО он уже предъявил чек на $380 млрд, но требовать расплаты не стал, пока Берлин остается покорен. Очевидно, что уже тем более в экономическом отношении США не будут церемониться с ЕС и его главным локомотивом – ФРГ.

"Канцлер-стабильность"

Для Ангелы Меркель, которую зовут "фрау канцлер-стабильность", такая геополитическая "качка" может стать критичной. У нее выборы осенью 2017 года. Они проходят на фоне Brexit в Великобритании и выборов во Франции, с неоспоримой популярностью Марин Ле Пен. Евроскептики, главные враги Ангелы Меркель, окружают её по ключевым направлениям. Дома у канцлера дела обстоят легче. Оппозиция не сильна, так как экономика Германии растет. Но для роста жизненно нужны стабильные поставки энергоносителей. В первую очередь газа. И это требование немецких бизнесменов, которое Ангела Меркель не может отбросить.

В этот момент заключается прорывное соглашение по строительству второй ветки трубопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер в начале этой недели сообщил журналистам что, была согласована схема финансирования строительства трубопровода "Северный поток-2". Одну половину инвестиций возьмет на себя российская компания, другую – французская Engie, австрийская OMV, голландско-британская Royal Dutch Shell и германские Uniper и Wintershall. Европейцы пообещали финансировать 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из них составит около 950 млн. "Газпром" вложит остальные средства и останется единственным акционером проектной компании Nord Stream-2.

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Такое представительное участие западных энергетических гигантов дает весомое основание полагать, что будут преодолены политические преграды для строительства газопровода. Против него громче всех выступают Украина, Польша и с недавних пор Дания. Киев и Варшава – транзитеры газа, монополисты, они кровно заинтересованы в сохранении дохода от прокачки российского газа. Дания собиралась строить свою трубу, но уже понимает, что газ из "Северного потока-2" будет для нее дешевле. И потому отходит от жесткой риторики. 

Еще есть  Германия, Финляндия, Швеция, через их акватории проходит маршрут газопровода, а также Латвия, Литва, Польша и Эстония, участвующие в консультациях по СП-2. Планируется, что процесс согласования с ними завершится в конце лета. И завершится положительно, так как становится в большей степени формальностью. После того, как 5 европейских участников сделки отказались войти в состав акционеров СП-2, можно не учитывать третий энергетический пакет ЕС, требующий согласования строительства газопровода с национальными регуляторами.

В таких условиях Ангела Меркель вынуждена пройти буквально между Сциллой и Харибдой экономических и политических интересов. В Москву она прилетит, понимая, что немецкие бизнесмены и избиратели, не простят ей очередного игнорирования их экономических интересов. То есть такого варианта развития событий, когда она во главе евробюрократии продолжит блокировать строительство "Северного Потока-2". А такой вариант есть. Остановить сделку с Москвой требуют от Берлина Варшава и Киев. Они понимают, что вторая ветка газопровода в Балтике и "Турецкий поток" полностью снимают необходимость в посредниках в поставках российского газа в Европу с 2019 года. Вот и пишут они протесты в Еврокомиссию.

Компромисс

По данным источников ТАСС в российских дипломатических кругах, немецкая делегация готовится к компромиссу. И попробует торговаться в вопросе, кому из стран-транзитеров оставить давление в трубе. Исходя из той же информации, более ценным союзником для Берлина остается Польша. Как страна ЕС, член НАТО и сосед, которому было дано слишком много обещаний в 90-х годах. Перед Украиной такого багажа обязательств у ФРГ нет. Более того, негласно немцы признают Киев серьезной проблемой. И из-за энергетического шантажа, и из-за нежелания выполнять минские соглашения, и из-за зашкаливающей коррупции и недееспособности власти.

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При этом, Алексей Миллер 25 апреля заявил, что "Газпром" гипотетически готов прокачивать через Украину 15 млрд кубометров газа в год и после ввода в строй СП-2. Этого объема хватит, чтобы поддерживать давление в трубе. Но денег от транзита Киеву не хватит даже для обеспечения работоспособности трубопровода, который в 2019 году украинцам будет нужен скорее, чтобы закупать реверсный газ в Европе.

Поэтому сейчас для переговоров Меркель в Москве актуальным скорее всего является вопрос: пойдет ли весь небольшой транзит газа в ЕС по земле через Белоруссию и Польшу? Или немного достанется и Украине? Для прагматичного Берлина выбор наименьшего из зол наиболее характерен. Особенно, когда личные экономические интересы того требуют. А сверху довлеют политические риски, когда избиратели устали от потакания растущим требованиям и капризам соседей.

Георгий Тренёв

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