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Китай сократит число групп армий с 18 до 13

Международная панорама
27 апреля, 13:12 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

По словам представителя Минобороны КНР, подобные преобразования - ключевой шаг к созданию в нашей стране модернизированной армии нового типа

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ПЕКИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские ВС планируют сократить число групп армий с 18 до 13. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь.

"Подобные преобразования - ключевой шаг к созданию в нашей стране модернизированной армии нового типа. В итоге ВС Китая будут формироваться по принципу качества, а не количества, что имеет важное значение для повышения их эффективности", - подчеркнул он.

В ноябре 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о грядущих масштабных реформах в армии. Помимо сокращения численности вооруженных сил на 300 тыс. человек (до 2 млн военнослужащих) к 2018 году, преобразования затронут организационно-штатную структуру ВС и должны завершиться к 2020 году.

Одновременно в Китае наблюдается рост ассигнований на нужды армии: в этом году они возрастут примерно на 7% (около 1,3% от ВВП страны) - выше отметки в 1 трлн юаней (по текущему курсу - $145 млрд).

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