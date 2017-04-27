Несколько лицеев Парижа блокированы протестующими против Ле Пен и Макрона школьниками

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ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Сразу несколько лицеев Парижа оказались заблокированы учениками старших классов, которые протестуют против участников второго тура президентских выборов во Франции - лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона и главы "Национального фронта" Марин Ле Пен. Как передало агентство AFP со ссылкой на парижское школьное управление, из-за волнений старшеклассников полностью прекратили работу четыре лицея, еще шесть "блокированы частично".
По данным агентства, в общей сложности попытки проведения акций протеста среди школьников затронули в четверг утром "порядка двух десятков" парижских лицеев. "Это либо попытки блокады, либо собрания перед зданиями лицеев", - уточнили в школьном управлении.
Акции протеста проводятся по инициативе старшеклассников, заявляющих о себе как об "антифашистах и антикапиталистах". Свои действия молодые люди координируют через социальные сети. В четверг в первой половине дня они призывали всех сочувствующих выйти с маршем протеста на площадь Республики в Париже.
По традиции, основным средством выражения протеста у лицеистов является блокирование входа в свои учебные заведения. Школьники выстраивают перед воротами баррикады из мусорных баков, препятствуя входу и выходу людей из здания. Перед импровизированными заграждениями проводятся стихийные митинги. "Ни Марин (Ле Пен), ни Макрон, ни родины, ни начальства", "Их выборы - наше будущее", - такие лозунги можно прочитать на этих собраниях сегодня.
Голосование в первом туре президентских выборов состоялось во Франции в воскресенье. Согласно окончательным данным МВД республики, первое место занял Макрон, набрав 24,01% голосов, Ле Пен финишировала второй с результатом 21,30%. Второй тур выборов пройдет через 7 мая.