ЕС подписал инвестиционные соглашения с греческими банками на €420 млн

БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Европейский инвестиционный банк подписал четыре инвестиционные соглашения с греческими банками Alpha Bank и Рiraeus на общую сумму €420 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Инвестиционные соглашения на общую сумму в €420 млн предоставят источники финансирования более чем для 2 тысяч малых и средних предприятий по всей территории страны", - говорится в заявлении ЕК. Эти соглашения являются частью созданного ЕК Инвестиционного плана для Европы с заявленным объемом свыше €300 млрд.

Церемония подписания состоялась в Афинах, в ней принял участие еврокомиссар по вопросам внутренних дел, миграции и гражданства Димитрис Аврамопулос.