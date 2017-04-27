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ЕС подписал инвестиционные соглашения с греческими банками на €420 млн

Международная панорама
27 апреля, 13:30 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Эти средства будут направлены на финансирование более чем 2 тысяч малых и средних предприятий

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БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Европейский инвестиционный банк подписал четыре инвестиционные соглашения с греческими банками Alpha Bank и Рiraeus на общую сумму €420 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Инвестиционные соглашения на общую сумму в €420 млн предоставят источники финансирования более чем для 2 тысяч малых и средних предприятий по всей территории страны", - говорится в заявлении ЕК. Эти соглашения являются частью созданного ЕК Инвестиционного плана для Европы с заявленным объемом свыше €300 млрд.

Церемония подписания состоялась в Афинах, в ней принял участие еврокомиссар по вопросам внутренних дел, миграции и гражданства Димитрис Аврамопулос.

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