Постпред Казахстана при ООН информировал Трампа о продолжении Астанинского процесса

АСТАНА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом рассказал об усилиях Казахстана по продолжению Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана по итогам встречи постоянных представителей стран-членов Совета Безопасности ООН с президентом США в Вашингтоне.

"В ходе беседы с Дональдом Трампом постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров кратко проинформировал об усилиях Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева по продолжению Астанинского процесса в целях урегулирования сирийского кризиса и отметил важность коллективных усилий для вовлечения всех сторон в процесс мирных переговоров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Умаров также отметил, "что вопросы безопасности необходимо рассматривать в тесной увязке с вопросами развития в целях обеспечения долговременного мира и процветания, что особенно актуально в связи с ситуацией в Афганистане".

"Трамп отметил важность работы Совета Безопасности и ООН в целом в сфере укрепления глобальной стабильности и безопасности. Президент подчеркнул, что сегодня все государства международного сообщества сталкиваются с вызовами и угрозами, на которые необходимо адекватно и оперативно реагировать на основе совместных решений и усилий. Он призвал к повышению эффективности деятельности системы ООН и ее результативности за счёт объединения усилий всех стран-членов по достижению мира и безопасности", - сообщили в МИД.

По информации пресс-службы, более подробно "упомянутые вопросы были обсуждены на встрече с членами конгресса США, а также в рамках брифинга Советника по национальной безопасности Герберта Макмастера в Белом доме".