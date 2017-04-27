Politico: OLAF отказалось возбуждать дело против экс-председателя ЕП

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БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Европейское управление по борьбе с мошенничеством (OLAF) отказалось начинать официальное расследование против кандидата на пост канцлера ФРГ Мартина Шульца, которого СМИ обвинили в злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании средств в то время, когда он занимал пост председателя Европарламента (ЕП). Об этом сообщила электронная версия газеты Politico.
"По итогам предварительного анализа OLAF не обнаружило признаков мошенничества или каких-то странностей, в связи с чем приняло решение не открывать расследование", - приводит издание слова представителя европейского ведомства. Согласно публикации, OLAF проводило предварительный анализ, основываясь на данных СМИ и документах, "предоставленных комитетом ЕП".
Ранее в феврале немецкий еженедельник Der Spiegel опубликовал материал, в котором утверждалось, что Мартин Шульц злоупотреблял своим положением председателя Европарламента, начисляя зарплату и различные премии нынешнему главе избирательного штаба лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маркусу Энгельсу. По информации издания, Шульц зарегистрировал Энгельса в качестве своего пресс-атташе в Брюсселе, однако при этом депутат больше времени проводил в Берлине, чем в институтах ЕС и получал зарплату сразу в двух местах. С обвинениями в адрес Шульца выступала и председатель французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, в отношении которой OLAF как раз проводит расследование по подозрению в создании фиктивных рабочих мест.
Судебные следователи во Франции подозревают "Нацфронт" в том, что он якобы организовал схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза. Двум бывшим помощникам депутатов "Национального фронта", которые входят в состав ЕП, в рамках этого расследования уже были предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества. Следователи в марте пытались неоднократно допросить в связи с этим Ле Пен, но каждый раз та отказывалась, мотивируя свое решение наличием депутатской неприкосновенности. 14 апреля французские следственные органы направили в ЕП запрос о лишении депутатской неприкосновенности Ле Пен и депутата от ее партии Мари-Кристин Бутонне, а 26 апреля глава ЕП Антонио Таяни заявил о начале соответствующей процедуры.