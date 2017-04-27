Служащий ВС ФРГ задержан по подозрению в подготовке теракта

БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Правоохранительные органы немецкой федеральной земли Гессен задержали 28-летнего военнослужащего Бундесвера (вооруженные силы ФРГ - прим. ТАСС), который мог планировать теракт. Кроме него взят под стражу 24-летний студент по подозрению в пособничестве. Об этом сообщила журналистам представитель прокуратуры Франкфурта-на-Майне Надя Нисен.

Что известно о подозреваемых

Следователи полагают, что военнослужащий, имеющий немецкое гражданство, в 2015 году выдал себя за сирийского беженца и подал заявку на получение убежища в Баварии. "Его запрос был удовлетворен, но почему это произошло, мы сказать не можем, поскольку он даже не знает арабского языка", - сказала представитель прокуратуры. Впоследствии он покинул центр для беженцев, пропал из поля зрения миграционных органов и не появлялся по месту регистрации.

В прошлом году молодой человек заинтересовал австрийских правоохранителей - он приобрел на "черном рынке" пистолет с патронами и спрятал его в туалете венского аэропорта Швехат. Задержан военнослужащий был спустя несколько дней, когда вернулся за оружием. "У австрийских коллег не было оснований для взятия его под арест, он был отпущен", - сказала Нисен.

Что касается второго подозреваемого, то он, как предполагается, знал о том, что его знакомый выдавал себя за беженца, а также содействовал ему в подготовке возможного нападения.

Мотивы неизвестны

Для чего подозреваемому понадобилось выдавать себя за сирийского беженца, представители прокуратуры пока понять не могут. "Все это очень странно, нужно дождаться окончания следственных мероприятий", - добавила Нисен. "Каких-либо конкретных сведений о том, где и когда мог быть устроен теракт, нет", - заявила представитель прокуратуры.

По ее словам, накануне были проведены обыски в 16 объектах на территории трех стран - Германии, Австрии и Франции. Были изъяты несколько мобильных телефонов и ноутбуков. В настоящее время следователи изучают находящиеся на них данные.

Тем временем газета Die Welt сообщила, что, возможно, военнослужащий собирался совершить теракт, чтобы бросить тень на беженцев. По другой версии, молодой человек мог проникнуть на территорию центра для беженцев, в котором он был зарегистрирован, и устроить стрельбу там.

Законопроект Бундестага

В конце прошлого года германский парламент принял законопроект, обязывающий военную контрразведку ФРГ (MAD) проверять на предмет причастности к экстремистам всех граждан, которые поступают на службу в Бундесвер.

В год на службу в вооруженные силы Германии приходят до 20 тысяч новобранцев. Раньше они должны были предъявить справку о том, что не состоят на учете у правоохранительных органов. Теперь же им еще потребуется получать одобрение со стороны контрразведки. Для того, чтобы вести учет новобранцев, в MAD будет создан дополнительный отдел из 90 человек.

В начале ноября стало известно, что контрразведка выявила в рядах армии как минимум 20 исламистов, еще 60 человек находятся под подозрением. По данным спецслужб, радикалы целенаправленно идут в Бундесвер, чтобы пройти военную подготовку и получить навыки обращения с оружием. Кроме того, Минобороны ФРГ сообщало, что лишь в прошлом году в рядах вооруженных сил федеративной республики было зарегистрировано 56 случаев проявления правого экстремизма.