Глава Airbus назвал политически мотивированным расследование прокуратуры Вены

ПАРИЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор европейской авиастроительной корпорации Airbus Group Том Эндерс назвал расследование прокуратуры Вены по делу о мошенничестве при поставке истребителей ВВС Австрии, в котором он фигурирует в качестве подозреваемого, политически мотивированным. Об этом сообщило агентство Reuters.

Эндерс заявил, что намерен сотрудничать со следствием, но назвал обвинения "необоснованными и бездоказательными". Расследование, по его мнению, является "политически мотивированным злоупотреблением правовой системой". Глава Airbus увязал это разбирательство с возможными досрочными парламентскими выборами в Австрии.

Ранее в прокуратуре Вены ТАСС сообщили, что Эндерс проходит подозреваемым по делу о мошенничестве при заключении контракта на поставку истребителей Eurofighter Typhoon министерству обороны Австрии. По словам представителя прокуратуры, расследование ведется уже давно и в числе фигурантов есть многие другие высокопоставленные лица, однако австрийские следственные органы не могут раскрывать их имена.