Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киевский суд продлил арест российского военнослужащего Баранова до 13 июня

Международная панорама
27 апреля, 14:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, апреля. /ТАСС

Следующее заседание суда по делу россиянина назначено на 1 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей российского военнослужащего Александра Баранова до 13 июня. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Арест Баранова был продлен до 13 июня в связи с тем, что срок его содержания под стражей истекает 15 мая, следующее заседание суда по его делу назначено на 1 июня.

Защита просила суд смягчить меру пресечения для Баранова, применив к нему домашний арест. Однако в этом случае встал бы вопрос об отсутствии у него места проживания в украинской столице. Обвинение же настаивало на продлении ареста, что и было поддержано судом.

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, им были предъявлены обвинения в госизмене. Согласно Уголовному кодексу Украины, им грозит до 15 лет тюрьмы.

24 апреля Дарницкий районный суд Киева продлил до 23 июня арест Максиму Одинцову. Следующее заседание по его делу состоится 26 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Судебные преследования россиян за рубежом
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
18
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с судном "Ашот-7"
2
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
3
Берлин – Москва: прагматичный визит Ангелы Меркель в Россию
4
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
5
СМИ: израильские ВВС нанесли удар в окрестностях международного аэропорта в Дамаске
6
Движение поездов на оранжевой линии московского метро восстановлено
7
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
Темы дня
Загрузка...
Реклама