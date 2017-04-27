Киевский суд продлил арест российского военнослужащего Баранова до 13 июня

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей российского военнослужащего Александра Баранова до 13 июня. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Арест Баранова был продлен до 13 июня в связи с тем, что срок его содержания под стражей истекает 15 мая, следующее заседание суда по его делу назначено на 1 июня.

Защита просила суд смягчить меру пресечения для Баранова, применив к нему домашний арест. Однако в этом случае встал бы вопрос об отсутствии у него места проживания в украинской столице. Обвинение же настаивало на продлении ареста, что и было поддержано судом.

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, им были предъявлены обвинения в госизмене. Согласно Уголовному кодексу Украины, им грозит до 15 лет тюрьмы.

24 апреля Дарницкий районный суд Киева продлил до 23 июня арест Максиму Одинцову. Следующее заседание по его делу состоится 26 мая.