Абэ предложил Путину обсудить тему мирного договора Японии и РФ

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер Японии Синдзо Абэ рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о заключении мирного договора между странами. Об этом он заявил в начале переговоров с российским лидером.
"Сегодня я бы хотел обсудить различные вопросы, в том числе вопросы двусторонних отношений, включая заключение мирного договора, а также обеспечение безопасности и региональную ситуацию", - сказал Абэ.
В начале беседы премьер Японии осудил теракт в метро Санкт-Петербурга и выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате взрыва.
"Японцы рядом с народом России, так что позвольте выразить нашу солидарность", - сказал премьер-министр.