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Абэ предложил Путину обсудить тему мирного договора Японии и РФ

Международная панорама
27 апреля, 14:51 дата обновления: 27 апреля, 14:52 UTC+3

Премьер Японии также рассчитывает обсудить с президентом РФ ситуацию в регионе

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер Японии Синдзо Абэ рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о заключении мирного договора между странами. Об этом он заявил в начале переговоров с российским лидером.

"Сегодня я бы хотел обсудить различные вопросы, в том числе вопросы двусторонних отношений, включая заключение мирного договора, а также обеспечение безопасности и региональную ситуацию", - сказал Абэ.

В начале беседы премьер Японии осудил теракт в метро Санкт-Петербурга и выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате взрыва.

"Японцы рядом с народом России, так что позвольте выразить нашу солидарность", - сказал премьер-министр. 

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Темы
Переговоры Путина с премьером Японии
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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