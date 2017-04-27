Абэ предложил Путину обсудить тему мирного договора Японии и РФ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер Японии Синдзо Абэ рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о заключении мирного договора между странами. Об этом он заявил в начале переговоров с российским лидером.

"Сегодня я бы хотел обсудить различные вопросы, в том числе вопросы двусторонних отношений, включая заключение мирного договора, а также обеспечение безопасности и региональную ситуацию", - сказал Абэ.

В начале беседы премьер Японии осудил теракт в метро Санкт-Петербурга и выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате взрыва.

"Японцы рядом с народом России, так что позвольте выразить нашу солидарность", - сказал премьер-министр.