Один из богатейших бизнесменов Молдавии арестован по делу о платных парковках

КИШИНЕВ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Один из богатейших предпринимателей Молдавии, мультимиллионер Александр Пинчевский арестован в четверг по делу о коррупции при организации платных парковок в Кишиневе.

"Я не имею к этому делу никакого отношения. Об этом вам скажет мой адвокат", - сказал Пинчевский журналистам, когда офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) выводили его из здания суда, который вынес приговор о его аресте на 25 суток.

"Обвинение считает, что он управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя. Мы считаем его арест необоснованным", - пояснил представитель защиты Пинчевского.

Пинчевский является учредителем компании "Элита-5" и входит в пятерку крупнейших бизнесменов Молдавии. Всего по делу об организации платных парковок в Кишиневе проходят 11 человек, в частности, были задержаны вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава столичного управления транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Гамрецкий, бывший член муниципального совета Геннадий Иващенко и трое администраторов парковочных компаний.

Подозрения сотрудников правоохранительных органов вызвал контракт между мэрией Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH, которая должна была управлять платными парковками в столице. Вскоре выяснилось, что компанию учредили в сентябре 2015 года, всего за месяц до объявления тендера на проведение работ.

Уголовное дело заведено по подозрению в том, что Грозаву подписал контракт без утверждения этого документа муниципальным советом, как это полагается по закону. Ранее в Национальном антикоррупционном центре подчеркнули, что "собраны доказательства для того, чтобы предположить, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща". По молдавским законам задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.