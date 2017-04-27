Делегация из ФРГ едет в Оренбург по случаю юбилея со дня рождения основателя "Белой розы"

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БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Делегация из Германии во главе с архиепископом Берлинским и Германским Марком примет участие в памятных мероприятиях в российском Оренбурге, которые посвящены 100-летнему юбилею со дня рождения Александра Шмореля - одного из основателей антифашистской подпольной группы студентов "Белая роза", действовавшей в Третьем рейхе в 1942-1943 годах.
"Дата знаменательна для двух народов, для отношений двух народов, - заявил ТАСС отец Марк. - Шморель был наполовину немцем, наполовину русским. Многое в его жизни при этом определялось именно его принадлежностью к русской православной церкви, мы связаны с ним, наш кафедральный собор находится в нескольких сотнях метров от места его захоронения", - сказал архиепископ. В Оренбурге отец Марк по случаю памятной даты намерен провести службу.
В рамках мероприятий в Оренбурге 29 апреля откроется выставка под названием "Александр Шморель. Немецкое Сопротивление с русской душой". В экспозиции можно будет впервые увидеть личные вещи основателя антифашистского движения, в разные годы доставленные из Мюнхена в оренбургские музеи. По словам отца Марка, немецкая делегация пробудет в городе четыре дня.
Александр Шморель родился в Оренбурге в 1917 году, в 1921-м перебрался вместе с отцом в Мюнхен. В Германии крещеный по православному обряду он посещал православный храм, одинаково хорошо говорил как на немецком языке, так и на русском.
В июне 1942 года, во время Второй мировой войны, Шморель с друзьями основал группу мюнхенского студенческого сопротивления "Белая роза". Вместе с другом Гансом Шоллем он написал листовку "Разве не стыдно каждому честному немцу за свое правительство?". Они размножили ее и разослали по адресам, выписанным из телефонного справочника.
Похожие акции продолжались до тех пор, пока "Белая роза" не была разоблачена в начале 1943 года. 17 февраля работник Мюнхенского университета заметил членов Сопротивления, раскладывавших антифашистские листовки в пустых аудиториях вуза, и донес об этом в гестапо. Впоследствии всех участников "Белой розы" казнили.
В 2012 году Шморель был канонизирован Русской православной церковью заграницей.